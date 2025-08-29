Mit Somra präsentiert Klafs ein exklusives Spa-Möbel und erweitert damit sein Portfolio für den Wellnessbereich. Die von Sebastian Herkner entworfene Wellnessliege mit einer optional integrierten, vollflächigen Wärmefunktion und dazugehörigem Beistelltisch eignet sich sowohl für das private Zuhause als auch für den gewerblichen Spa-Betrieb. Die großflächige Heizzone deckt nahezu den gesamten Körperbereich ab und sorgt sowohl beim Aufwärmen vor dem Saunagang als auch während der tiefenentspannten Nachruhe für Wohlbefinden. Die gezielte Wärmeanwendung lockert insbesondere Verspannungen, lindert Rückenschmerzen, fördert die Durchblutung und unterstützt die Sauerstoffversorgung. Einstellbar sind drei Stufen mit unterschiedlicher Intensität. Die Heizfunktion schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab und verhindert so ein Überhitzen. Somra ist in zwei Designvarianten erhältlich: wahlweise mit einem Gestell aus geölter Eiche oder aus geöltem Nussbaum. Die Polsterung wird durch ein Nackenkissen ergänzt wird. Passend dazu ist die Polsterung in farblich darauf abgestimmten Stoffvarianten erhältlich. Der Bezugsstoff ist wasserabweisend und schnelltrocknend. Er besteht zu einem hohen Anteil aus nachhaltigem, recyceltem Polyester und wird ohne die Verwendung von PFAS oder flammhemmenden Zusätzen hergestellt. Das Finish ist langlebig, lichtbeständig, strapazierfähig und pflegeleicht. Made in Germany. www.klafs.de