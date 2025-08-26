Haubers Naturresort in Oberstaufen (Allgäu) wird derzeit einem umfangreichen Umbau unterzogen. Vor Kurzem fand der erste Spatenstich für das Projekt statt. Ziel ist es, das Haus langfristig wirtschaftlicher und effizienter zu gestalten. Der Umbau des 4-Sterne-Superior-Hotels erfolgt bei laufendem Betrieb. Neben neuen Themenzimmern und Suiten sollen u.a. auch Sportflächen entstehen. Auch für das Spa „Haus am See“ ist eine Erweiterung geplant. www.haubers.de