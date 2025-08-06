Regelmäßiges Saunieren wirkt sich positiv auf Herz, Kreislauf und Psyche aus – und kann sogar die Lebensdauer verlängern, wie eine finnische Langzeitstudie wissenschaftlich belegt. Dafür wurden über 20 Jahre mehr als 2.000 Männer mittleren Alters begleitet. Demnach senken regelmäßige Saunagänge das Risiko für plötzlichen Herztod deutlich. Auch die Sterblichkeit infolge von Herz-Kreislauf- oder anderen Erkrankungen war bei regelmäßigen Saunagängern signifikant reduziert. Bei Personen, die vier- bis siebenmal pro Woche saunierten, sank das Risiko für einen plötzlichen Herztod um ganze 63 Prozent – im Vergleich zu Personen, die nur einmal pro Woche in die Sauna gingen. Auch das Risiko, an einem tödlichen Herzinfarkt zu sterben, verringerte sich in dieser Gruppe um 48 Prozent. Bereits zwei bis drei Saunagänge pro Woche reichen, um das Risiko tödlicher Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 23 Prozent zu reduzieren.

Saunakissen und Saunamatten von KLAFS sind speziell an die Bedingungen in der Sauna angepasst. (Foto: ALEX_GRETTER) Wechsel von warm und kalt Um die bestmögliche gesundheitliche Wirkung zu erzielen, ist der Wechsel zwischen heiß und kalt essenziell. Die Wärme weitet die Blutgefäße, verbessert deren Elastizität, lässt die Herzfrequenz sanft ansteigen und sorgt dafür, dass Stresshormone abgebaut werden. Durch die Abkühlung ziehen sich die geweiteten Gefäße wieder zusammen – das wirkt sich positiv auf die Elastizität aus und trainiert zusätzlich das gesamte Herz-Kreislauf-System. Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass regelmäßiges Saunabaden auch vor psychischen Erkrankungen wie Depressionen schützen kann.

Aufmacherbild: KLAFS GmbH