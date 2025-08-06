24 neue Hotels kamen unter den Marken Trademark Collection und Vienna House Easy in Deutschland und Österreich im ersten Halbjahr 2025 zu Wyndham Hotels & Resorts hinzu. Damit hat das Unternehmen seine Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) spürbar ausgebaut. Besonders in Portugal, Italien und Griechenland ist ein deutlicher Zuwachs zu vermerken. Damit verzeichnet Wyndham aktuell 720 Markenhotels in der Region EMEA. Über 60 neue Häuser wurden in dieser Region eröffnet, außerdem wurden 27 weitere Franchise-Verträge abgeschlossen. Das Portfolio wuchs damit um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Erstmals hat Wyndham die Economy-Marke Super 8 auf der Iberischen Halbinsel und in Saudi-Arabien eingeführt. Rund 140 Hotels sind n den nächsten 10 Jahren geplant. www.wyndhamhotels.com