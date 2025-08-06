Preferred Hotels & Resorts, die weltweit größte unabhängige Hotelmarke, hat 18 neue Mitgliedshotels in ihr globales Portfolio aufgenommen. Zu den Highlights zählt das Amara Singapore (Lifestyle Collection) im zentralen Geschäftsviertel Singapurs mit 389 Zimmern, das eine raffinierte Mischung aus Tradition und Moderne bietet. Auf einem Hügel im Herzen des toskanischen Val d’Orcia liegt das Castello di Velona Resort Thermal Spa & Winery (L.V.X. Collection) (im Aufmacherfoto). Das luxuriöse Spa-Refugium in einer restaurierten mittelalterlichen Festung hat einen atemberaubenden Blick auf die umliegenden Olivenhaine und den eigenen Weinberg. Es verfügt über 45 individuell gestaltete Zimmer und Suiten, viele davon mit privater Terrasse und eigenem Thermalbad, das mit Wasser aus den natürlichen heißen Quellen des Anwesens gespeist wird. Das Imlauer Hotel Schloss Pichlarn (Aigen im Ennstal, Österreich, L.V.X. Collection) liegt eingebettet in ein malerisches Alpental unterhalb des Grimming-Gipfels. Das Schloss aus dem 11. Jahrhundert verfügt über 110 individuell gestaltete Zimmer und Suiten, einen großzügigen Wellnessbereich und einen 18-Loch-Meisterschaftsgolfplatz. „Jede Unterkunft verkörpert ein starkes Gefühl für den Ort und einen einzigartigen Geist – sie bieten authentische Erlebnisse, ohne jemals ihre Seele für Standardisierung zu opfern“, so Lindsey Ueberroth, Chief Executive Officer von Preferred Hotels & Resorts. www.preferredhotels.com

Imlauer Hotel Schloss Pichlarn (Aigen im Ennstal, Österreich, L.V.X. Collection) Amara Singapore (Lifestyle Collection)

Aufmacherbild: Castello di Velona Resort Thermal Spa & Winery (L.V.X. Collection)