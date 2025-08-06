Nach umfangreicher Modernisierung hat das frühere Hotel Rosa Alpina in San Cassiano/Südtirol unter dem Namen Aman Rosa Alpina den Betrieb wieder aufgenommen. Die Konzepte in den Bereichen Gastronomie, Wellness und Freizeitangebote wurden überarbeitet. Das Haus stand jahrzehntelang unter der Leitung der Familie Pizzinini und wurde nun von der Aman Group übernommen. Es verfügt über 51 Zimmer, Suiten und Signature Suiten mit verglasten Kaminen. Die Neugestaltung oblag Jean-Michel Gathy vom Architektur- und Planungsbüro Denniston. Teile der ursprünglichen Architektur wurden mit alpinen Materialien kombiniert. Stein, strukturierter Putz und handwerkliche Details prägen das Erscheinungsbild. Mit mehreren Restaurants, einer Weinbibliothek und einer Cigar Lounge ist das Genussangebot breit aufgestellt. Das Aman Spa umfasst zwei Etagen auf fast 1.700 Quadratmetern mit beheiztem 20-Meter-Infinity-Außenbecken, Innenbecken, Familienbecken sowie Hydrotherapie-Einrichtungen mit finnischer Sauna, Dampfbad, Jacuzzi und Kaltwasser-Tauchbecken. Neben sieben Treatment-Räumen gibt es einen Hair & Nail Salon, zwei medizinische Behandlungsräume und einen Zen-Garten. Hinzu kommen ein Fitnesscenter und ein Yogastudio. www.aman.com/resorts/aman-rosa-alpina

