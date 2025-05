Medizinische Leistungen, ganzheitliches Wohlbefinden und 5-Sterne-Komfort vereint das neu eröffnete Buff Medical Resort in Konstanz am Bodensee unter einem Dach. Ein interdisziplinäres Expertenteam entwickelt maßgeschneiderte Programme für die Gäste – mit Fokus auf Prävention, Zellregeneration, Detox, Stressmanagement und Leistungsoptimierung. Fortschrittliche Diagnosemethoden und eine ganzheitliche Betreuung sollen das Wohlbefinden und die Regeneration der Gäste fördern. Das Präventionskonzept basiert auf vier Säulen: simuliertes Höhenklima in allen Zimmern, Cardio-MRT auf Universitätsniveau, F.X. Mayr-Medizin und Darmgesundheit sowie Muskelgesundheit und Bewegungsanalyse. Darüber hinaus gibt es Ayurveda-Programme, abgestimmt auf westliche Medizin, eine telemedizinische Nachbetreuung und einen ausgedehnten Spa-Bereich mit In- & Outdoor-Pool. Architektur und Ausstattung sind geprägt durch Naturmaterialien, vor allem nachhaltiges, schadstofffreies Massivholz. Die Zimmer und Suiten sind außerdem in Arven-/Zirbenholz ausgebaut. Die Betten sind metallfrei und geerdet. Ebenfalls verbaut wurden Baumwollputz und massiver Naturstein. Der Name des Hauses geht auf den Initiator und Schweizer Unternehmer Hans Jürg Buff zurück.

www.buff-medical-resort.com