leitet seit Kurzem das Bad Horn Hotel & Spa am Bodensee. Unterstützt wird er dabei von Louisa Rompe, die die Position der Vizedirektorin übernommen hat. Die beiden haben schon in anderen Häusern zusammengearbeitet. Die bisherigen Gastgeber des 4-Sterne-Superior-Hotels, Bernadette und Stephan Hinny, gehen nach 17 Jahren in Ruhestand. Keller (40) hat zuvor Erfahrung in der Schweizer Hotellerie gesammelt. So leitete er etwa das 4-Sterne-Hotel Sunstar in Lenzerheide. Ausgebildet wurde er an der EHL Hotelfachschule Passugg. www.badhorn.ch