Wie das duftet! Alle drei Monate wird das Heu in den Betten gewechselt. Nein, keine Sorge, Sie schlafen im Haubers Hotel und Naturresort schon in ganz normalen herrlichen Betten, in wunderbaren Zimmern oder Suiten in einem der beiden Hotelgebäude, dem Landhaus oder im Gutshof. In ein Bett aus Heu können Sie sich dennoch fallen lassen – und zwar im Spa. Dafür mäht Gastgeber Klaus Hauber, Bergbauer und überzeugter Landwirt, das mit vielen Wildkräutern durchzogene Gras seiner Bergwiesen immer noch gerne höchstselbst.

Das Beste aus der Allgäuer Natur

Im ersten Aufwuchs des Jahres – dem Heu – steckt die meiste Kraft, die ätherischen Öle sind am intensivsten. „Es trocknet dann einen Tag lang an Ort und Stelle in der Sonne und weitere fünf Tage im Heustadel, bevor sich unsere Gäste darin wohlfühlen können und so das Allgäu hautnah spüren“, erzählt mir lächelnd Tochter Eva, 26 Jahre jung und seit November Mitglied der Geschäftsleitung.

„Bei unseren Gästen, die mit einer Kur Ballast abwerfen und mehr für ihre Gesundheit tun wollen, gehört das Heubad zum Programm. Dick verpackt genießen sie darin Ruhe, die Wärme und das würzige Aroma“, sagt Manuela, die bereits seit 20 Jahren zum Team gehört. Im Haubers wird neben Heil- und Intervallfasten seit 1985 die von Naturarzt Johannes Schroth vor 200 Jahren entwickelte Schroth-Kur angeboten, allerdings in modifizierter Form und an die Bedürfnisse der Gäste angepasst. All die Wiesenkräuter sind auch der Stoff, aus dem wirkungsvolle Spa-Treatments kreiert werden, beispielsweise das Alpenkräuter-Peeling. „Mindestens 35 verschiedene Kräutlein werden dafür mit bestem Oliven- und Rapsöl gemischt“, erzählt Manuela.

In den vergangenen 30 Jahren hat Familie Hauber mit viel visionärem Engagement, Umwelt-und Nachhaltigkeitsbewusstsein das Haus inmitten von 60 Hektar Wald und Wiesen in ein angenehmes 4-Sterne-Superior-Hotel mit alpin modernem Ambiente verwandelt – klar, geradlinig, herzlich und ohne Chichi. Natur, Entspannung und Gesundheit spielen in allen Bereichen die entscheidende Rolle – bei Wellness, Fitness, Golf, Kulinarik, Heilfasten und den Events am Berg. Ein Naturbadeteich glitzert auf der sattgrünen Wiese vorm Gutshof – Herzensangelegenheit von Klaus Hauber, ebenso wie der oberhalb des Hotels angelegte Klimapfad. Mit dem Gutshof durch einen Gang verbunden ist das „Haus am See“. Mit Außenpool, Sauna, Dampfbad, Ruheraum mit Wasserbetten, Hängesessel, Fitnessraum und dem Spa Café Elementarium ist das schicke Wellnessrefugium ein Kraftort, der übrigens direkt auf der Europäischen Wasserscheide liegt. Hier verbringen Gäste ihre Zeit gerne mit gesundem Nichtstun. Mit Blick in die Allgäuer Landschaft, der Stille lauschend, unterbrochen nur vom Gezwitscher der Vögel, einem tiefenentspannten Muh und dem Plätschern im Teich.

HAUBERS HOTEL UND NATURRESORT

Das Hotel in Oberstaufen ist gut mit Auto und Zug erreichbar: in gut 2 Stunden ab München, von Lindau/Bodensee in 40 Minuten. www.haubers.de