Kreuzfahrten liegen wieder hoch im Kurs. Weltweit haben 2024 gut 34,6 Millionen Passagiere, darunter 2,6 Millionen Deutsche, einen Urlaub auf See verbracht. Das sind neun Prozent mehr als 2023. Beliebteste Ziele sind die Karibik, das westliche Mittelmeer sowie Kreuzfahrten in Nord- und Ostsee. Routen in Asien sind im Kommen. Mittlerweile entdecken auch die Generationen X und Y (Millennials) Kreuzfahrten als komfortable Reiseform.

Aloha, Achtsamkeit!

Wer nachhaltig zur Ruhe kommen will und noch dazu spannende Reiseziele liebt, findet auf den regelmäßigen „In2Balance“-Kreuzfahrten mit Hapag-Lloyd Cruises sein Glück. Kurse zu Meditation, Yoga und Achtsamkeit an Bord der Europa 2 machen See-Tage zum Wellness-Urlaub.

Die ersten 24 Stunden meiner Reise verlaufen noch im Takt der Großstadt. Besser gesagt im Takt von Tokio. Die Neun-Millionen-Metropole ist Startpunkt einer Kreuzfahrt mit der Europa 2. Ein kleines Kreuzfahrtschiff mit maximal 500 Passagieren und jeder Menge Luxus, das mich von Japan aus nach Amerika bringen wird – unsere Endstation: Hawaii. Ein Sehnsuchtsort, den ich schon lange auf meiner Bucket-Liste stehen habe. Aufbruchsstimmung und Vorfreude auf Ukulele-Klänge und Hula-Hüftschwünge machen sich in mir breit, während ich in kurzer Zeit möglichst viel von Tokio sehen will. Nach einem Mini-Marathon durch Tempel, Ramen-Läden und Kirschblüten-Gärten betrete ich am nächsten Tag mein schwimmendes Zuhause auf Zeit im Hafen von Yokohama.

Luxus des Loslassens

Kaum am Pier angekommen, fällt meine innere Anspannung ab. Genau darum geht es auch auf dieser Schiffsreise an Bord der Europa 2: Runterkommen, loslassen, zu sich finden. Dafür setzt das einzigartige Format „In2Balance“ der deutschen Reederei Hapag-Lloyd Cruises seinen Fokus auf ein vielseitiges Kursangebot rund um Achtsamkeit und Bewegung. Diese spezielle Kreuzfahrt steht unter dem Motto „Deep Self-Healing Retreat: Waves of Transformation“ und wird begleitet von drei Expertinnen: Yogalehrerin Toni

Vetter, die Holistic-Trainerin Esther Seibt sowie Pia Thiemann, spezialisiert auf die Atemtechnik Psychedelic Breath. Sie alle arbeiten für das Berliner Meditationsstudio Ohia (www.ohiameditation.com), das den zur Reiseroute passenden Namen eines heiligen, hawaiianischen Baumes trägt und mit Hapag-Lyod Cruises kooperiert.

Doch bevor die ersten „In2Balance“-Kurse auf der Überfahrt von Yokohama nach Honolulu starten – dem vielleicht spirituellsten Ort des Pazifiks – erkunde ich das 5-Sterne-Schiff. Insgesamt sieben Restaurants, sechs Bars, ein Spa und zig gemütliche Sonnenliegen warten darauf, von mir, und natürlich auch den anderen „Seefahrern“ in den nächsten neun Tagen auf hoher See ausgiebig getestet zu werden. Meine Unterkunft, eine Ocean View Suite mit großzügigen 35 Quadratmetern Fläche, garantiert mir dabei dank schickem Interieur und großem Balkon genug Platz, um mich auch mal zurückzuziehen und einfach nur dem meditativen Rauschen der Wellen zuzuhören.

Das „Waves of Transformation“-Abenteuer beginnt am übernächsten Tag mit einer Morning Yoga Session, angeleitet von Toni und Esther. Beseelt von dem energetischen Start in den Tag, greife ich beim anschließenden Frühstück zu Obstsalat, Birchermüsli und Tee im Yacht Club, dem Buffet-Restaurant an Bord mit Außenterrasse und tollem Rundumblick auf den Ozean. Na gut, ein kleines Gläschen Sekt gönne ich mir dann doch noch, während ich auf den Horizont blicke. Zu streng darf man ja auch nicht mit sich sein.

(Fotos: Hapag-Lloyd_Cruises/Christian Wyrwa) Schöner wohnen Mit legerem Luxus vereint die MS Europa 2 Design und Lifestyle, höchste Standards und individuellen Freiraum. Das luftig leichte Ambiente ist der perfekte Rahmen für entspannte wie genussreiche Tage auf See

MS Europa 2 Daten & Fakten

Die 2013 gebaute MS Europa 2 von Hapag-Lloyd zählt zu den besten Kreuzfahrtschiffen der Welt. Auf sieben Decks bietet sie relaxten Luxus auf höchstem Niveau für maximal 500 Gäste. Logiert wird auf dem über 225 Meter langen Cruiser ausschließlich in Außensuiten mit eigener Veranda – zwischen 35 und 114 Quadratmetern groß.

Wellness- und Fitnesswünsche kennen im 1000 Quadratmeter großen Ocean Spa keine Grenzen. Zu einer inneren Reise lädt das Programm In2Balance ein: Training und Entspannung im Gleichgewicht mit fernöstlichen Entspannungstechniken, Burn-out-Prävention, Ernährungsberatung oder Intervalltraining mit renommierten Coaches.

In sechs Bars, darunter auch einer Sansibar, kann der Abend stilvoll eingeläutet werden. In sieben Restaurants werden kulinarische Finessen aufgetischt – ob italienisch, japanisch, französisch …

(Fotos: Hapag-Lloyd_Cruises/Christian Wyrwa)

(Illustrationen: AdobeStock/ Ayesha, pk74, Abay) Auf der Brücke SPA-inside-Autorin Nna Zeller fühlt sich sichtlich wohl als Möchtegern-Kapitänin (Foto: Mike Badstübner)

Shavasana auf hoher See

Alles kann, nichts muss: Dieses Motto verfolgt das ganzheitliche „In2Balance“-Format. Gäste können an See-Tagen drei Mal täglich die je 75-minütigen Kurse besuchen, ganz ohne Zwang oder Leistungsdruck.

(Foto: Bernd Opitz)

Im Einklang Am Wasser, im Wasser oder auf dem Wasser – dieses Element steht für Ausgeglichenheit. Yoga unterstützt bei der inneren Balance Ocean Spa Was immer das Begehr ist – Wellness-Fans werden nicht enttäuscht: Kräutersauna, Deep-Ocean-Sauna, finnische Sauna und Dampfbad laden zum Schwitzen ein. Massagen, Shiatsu, Hot Stone, Ayurveda, Lymphdrainage sowie Thalasso-Anwendungen entspannen. Wer es intimer mag, bucht das Personal-Spa (Fotos: Christian Wyrwa)

Das „In2Balance“-Konzept ist herrlich relaxt. Während der Kreuzfahrt gibt es Klangschalen-Meditationen, Breathwork-Sessions und Yoga-Stunden – ganz ohne Termindruck. Sie finden auf Deck 9 in einem großen, hellen Studio statt, das dank bodentiefer Fenster eine herrliche Aussicht auf das Meer freigibt.

Da ist eine Mama mit ihrer Teenagertochter, ein älteres Paar aus der Schweiz, ein Buchautor aus München und noch ein gutes Dutzend anderer Passagiere. Mal jünger, meist älter, etwas mehr Frauen als Männer, dennoch bunt gemischt. Was uns alle verbindet ist wohl der Wunsch nach Entspannung. „Ich liebe Kreuzfahrten mit vielen See-Tagen. Da kann man besonders gut abschalten“, raunt mir meine Matten-Nachbarin zu, als wir uns in eine bequeme Sitzposition begeben sollen.

Die meisten Gäste scheinen also vor allem wegen der vielen Freizeit auf hoher See gebucht zu haben. Einige jedoch, meist Single-Reisende, haben das mehrwöchige „In2Balance“-Programm ganz bewusst gewählt, um etwa ein persönliches Trauma aufzuarbeiten oder private Anliegen anzugehen. Auf Wunsch bieten Toni, Esther und Pia daher auch individuelle Einzel-Coaching-Gespräche gegen Gebühr an.

Die Kunst der Selbstfürsorge

Ich konzentriere mich jetzt erst mal auf das, was wir Menschen als erstes und letztes in unserem Leben tun: atmen. Pia ist eine der führenden Experten für Psychedelic Breath, eine kraftvolle Atemtechnik, bei der gezielte Atemmuster mit Musik kombiniert werden, um emotionale Blockaden zu lösen und einen meditativen Zustand herzustellen. „Selbstfürsorge ist nicht egoistisch, sondern notwendig“ – mit diesen Worten leitet sie ihre Stunde ein. Nach einer kurzen Fragerunde, bei der die Wahl-Berlinerin auf alle möglichen Bedenken und Unklarheiten von uns Teilnehmern eingeht, starten wir. Eine gänzlich neue Erfahrung für mich, doch je länger ich mit geschlossenen Augen zum Rhythmus der Musik und Pias sanfter Stimme ein- und ausatme, desto mehr Spannung löst sich in mir. Ich bin so überrascht wie begeistert von der Intensität der Session.

Leicht erschöpft, aber vitalisiert erkunde ich danach das Ocean Spa auf Deck 5. Vier Saunen, zwei heiße Quarzliegen und ein Jacuzzi schenken mir die nötige Me-Time, um mein transformatives Erlebnis optimal abzurunden. Sportbegeisterten steht zudem ein großes Fitnessstudio samt Golfsimulator-Anlage zur Verfügung. Besonders gern hüpfe ich jedoch in den türkisfarbenen Outdoor-Pool und ziehe bei Sonnenschein unter freiem Himmel ein paar Bahnen – das Element Wasser gilt schließlich nicht umsonst als Symbol für Wandel und Reinigung.

Bademantel oder Sport-Outfit sind mein Dress für die nächsten Tagen. Nur zum Abendessen mache ich mich schick, und wenn Klassikkonzerte, Lesungen oder Vorträge anstehen. Toll finde ich im Rahmen des abwechslungsreichen Entertainment-Programms vor allem den humorvollen Salz-Experten Axel Günther aus Mecklenburg-Vorpommern (www.salzmanufaktur-mv.de). Er erklärt in Workshops, die in der schiffseigenen Showküche stattfinden, sowie bei speziellen Abendessen in kleiner Runde alles Wissenswerte rund um Natursalze – Kostproben inklusive. Doch damit nicht genug: Sogar eine eigene Galerie hat die Europa 2, in der wechselnde Ausstellungen gezeigt werden. Sie sind Teil des exklusiven Kunstkonzepts an Bord, das aus knapp 900 Exponaten besteht – von Damien Hirst bis zu Gerhard Richter.

(Foto: Mike Badstübner) Immer am Wasser Für manche Gäste ist der 15 Meter lange Pool der schönste Platz auf der MS Europa 2. Nina Zeller tankt Vitamin D und frische Meeresluft im Außenbereich vom Ocean Spa direkt an der Reling mit freier Sicht auf den Ozean

Ankommen auf Hawaii

Nach acht Tagen auf See gehen wir auf der drittgrößten Hawaii-Insel, O’ahu an Land. Statt Asanas gibt’s nun Wandern und Wellenreiten.

(Foto: Hawaii Tourism Authority (HTA)

Wie gemalt sieht die grüne Insel Kauai aus, an der wir nach acht Tagen auf hoher See und reichlich Atemübungen, Asanas, Meditationen und Journaling vorbei cruisen, um schließlich auf O´ahu den Anker zu lichten. Hawaii begrüßt uns mit Sonnenschein und dem lässig-herzlichen Aloha-Spirit. Hier erwarten uns spannende Landausflüge.

Die Hauptstadt Honolulu mit dem Waikiki Beach, Wiege des Wellenreitens und wichtigster Ort in der Surfgeschichte, ist dafür ein brillanter erster Stopp. Fürs Surfen sind Geduld und mentale Stärke nötig – und jede Menge Balance! Ich buche eine private Surfstunde (www.faithsurfschool.com) und stelle begeistert fest: Das „In2Balance“-Programm zahlt sich aus, denn nach dem zweiten Versuch habe ich das nötige Gleichgewicht gefunden und stehe auf dem Brett! Ein bisschen stolz bin ich schon.

Ähnlich viele Endorphine schüttet der Besuch der Kualoa Ranch aus (www.kualoa.com). Das grüne Tal, bekannt als Jurassic Valley, befindet sich an O’ahus Ostküste. In knapp einer Stunde bringt mich ein privater Chauffeur vom Hafen in das 1600 Hektar große Naturschutzgebiet. Mehr als 200 Serien und Filme wurden vor dieser Kulisse gedreht – etwa die „Jurassic Park“-Reihe und „Lost“. Der zweite Halt auf Hawaii ist Maui. Die geführte Tour mit einem Mini-Bus auf der berühmten Küstenstraße Road to Hana ist ein Erlebnis!

100 Kilometer, 600 Kurven, 59 Brücken, türkisfarbene Buchten und unzählige Wow-Momente für die „most instagramable“ Pictures. Unvergesslich!

Den perfekten Abschluss meines Hawaii-Abenteuers bildet die Insel Big Island, Heimat des größten aktiven Vulkans der Welt, dem Mauna Loa. Beindruckend sind die schwarzen Lavastrände und die tropischen Regenwälder mit Wasserfällen, in deren Sprühnebel sich Regenbogen bilden. Nicht umsonst wird Hawaii auch Rainbow State genannt.

Mit Shaka, dem hawaiianischen Gruß mit ausgestrecktem Daumen und kleinem Finger, verabschiede ich mich von einer wunderbaren Reise und einer unvergesslichen Erfahrung. Der Gruß bedeutet so viel wie: Locker bleiben, alles ist gut und ist Symbol für das hawaiianische Aloha-Lebensgefühl, das für Liebe, Respekt und Verbundenheit steht – eben genau das, was „In2Balance“ auf dieser Reise vertieft hat.

5 Highlights auf Hawaii

Lū΄au: Bei dieser Art von amerikanischem BBQ mit Lokalkolorit wird zwischen Ukulele-Klängen, Hula-Tanzeinlagen und Erzählungen hawaiianischer Legenden munter gegessen und gefeiert. Ein besonders ansprechendes Setting dafür bietet das Royal Hawaiian Luxury Collection Resort an, ein rosafarbener Hotel-Palast direkt am Waikiki Beach auf O‘ahu. www.marriott.com (Foto: Marriott)

(Foto: www.mattbeard.com) Cirque du Soleil: Im Outrigger Hotel Waikiki Beachcomber gastiert Cirque du Soleil mit der Show ‘Auana. Das 90-minütige Spektakel mit

Hula-Elementen, Sandmalereien und waghalsigen Balance-Acts auf Surfboards vereint höchstes Körpergeschick mit hawaiianischem Aloha-Spirit. www.cirquedusoleil.com

Helikopterflug: Das satte Grün und schimmernde Türkis von Hawaiis Landschaft einmal von der Luft aus zu sehen, ist so schön wie spektakulär! Das Helikopter-Unternehmen Mauna Loa ist auf mehreren Inseln aktiv. www.maunaloahelicoptertours.com

(Foto: shutterstock_Yvonne-Baur) Vulkan-Tour: Die größte Insel von Hawaii, Big Island, verspricht Natur pur. Highlight ist Mauna Loa, der größte aktive Feuerberg der Welt. Bei einer geführten Tour mit dem lokalen Anbieter KapohoKine

Adventures kommt man ihm und den Hot-Spots des Hawaii Volcanoes National Parks nahe. www.kapohokine.com

Pearl Harbor: Die Gedenkstätte auf der Haupt-insel O’ahu erinnert an den Angriff der Japaner auf Hawaii am 7. Dezember 1941 und ist Museum und Mahnmal zugleich. Der Eintritt zum Gelände ist kostenfrei, eine Online-Voranmeldung nötig. www.pearlharbor.org (Foto: Hawaii Tourism Authority (HTA)/Tor Johnson)

Foto: Hapag-Llyod Cruises Achtsamkeit auf hoher See: Die nächste „In2Balance“-Kreuzfahrt auf MS Europa 2 findet statt vom 13. bis 28. November 2025 und führt von Teneriffa nach Curaçao (ab 10 000 € p. P. bei Doppelbelegung, inkl. An- und Abreisepaket). www.hl-cruises.de/EUX2526

Tipp: Auch das luxuriöse Schwesterschiff MS Europa bietet Wellness-Auszeiten auf hoher See an – mit dem Programm Europa Refresh

Aufmacherbild: Hapag-Llyod Cruises

Conrad Rausch war für uns auf der Mein Schiff Relax: Spa@Sea

Unsere Tipps für die schönsten Routen und ein Interview zum Thema Arbeiten auf dem Kreuzfahrtschiff: Weltweit auf den Meeren unterwegs

Traumhafte Reiseziele weltweit stellen wir in jeder Ausgabe SPA inside vor.