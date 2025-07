Kreuzfahrten boomen – Mehr Gäste, jüngeres Publikum, neue Routen: Die Kreuzfahrtbranche ist wieder im Aufwind.

Die Kreuzfahrtbranche ist zurück auf Wachstumskurs: 2024 gingen weltweit 34,6 Millionen Menschen an Bord – neun Prozent mehr als im Vorjahr, so der State of the Cruise Industry Report 2025 der Cruise Lines International Association. Damit ist das Vor-Corona-Niveau übertroffen. Bis 2028 werden sogar 42 Millionen Passagiere erwartet. Besonders Nordamerika bleibt der größte Markt, gefolgt von Europa mit 8,4 Millionen. Deutschland ist mit 2,6 Millionen Gästen dabei. Gefragt sind klassische Routen in der Karibik, dem Mittelmeer und der Nord- und Ostsee, aber auch Asien. Kombinationen mit dem Nahen Osten gewinnen an Beliebtheit.

Der demografische Wandel ist deutlich spürbar: Bereits 36 Prozent der Reisenden sind unter 40 Jahre alt, das Durchschnittsalter liegt bei 46,5 Jahren. Die Generationen X und Y entdecken Kreuzfahrten für sich. Auch die Zahl der Erstfahrer ist mit 31 Prozent außergewöhnlich hoch. Parallel dazu wächst die weltweite Flotte: Bis 2028 sollen 310 Hochseeschiffe mit über 650 000 Betten zur Verfügung stehen, der Trend geht zu mittelgroßen Schiffen mit bis zu 3000 Gästen.

Spannend: 82 Prozent der Gäste planen weitere Fahrten, ein Viertel reist sogar mehrmals pro Jahr. 11 Prozent buchen über ein Jahr im Voraus – ein Indiz für hohe Zufriedenheit und langfristige Bindung. Das Buchungsverhalten ist weltweit unterschiedlich, so wird in Europa häufiger kurzfristig gebucht. Nachhaltigkeit, digitale Angebote und neue Erlebniskonzepte gewinnen zudem weiter an Bedeutung.

Unsere Kreuzfahrt-Tipps:

(Foto: Michele Verdure/ Norwegian Cruise Line) Alaska oder Bermudas Norwegian Cruise Line Sommer auf hoher See? Na klar! Die Reederei bietet auf ihren neuen und modernisierten Schiffen Traumziele wie die Karibik und Alaska an. So startet eine siebentägige Kreuzfahrt zu den Bermudas ab New York bzw. Boston. Wer lieber nach Alaska möchte, der startet ebenfalls von den USA oder Kanada aus. Fünf Schiffe, einige davon mit einem Spa, stehen bereit. www.ncl.com

Wellness auf hoher See

Aida Die Schiffe der Flotte punkten mit ihrem Body & Soul Organic Spa mit Saunen, Indoor- und Outdoor-Pools und privatem Sonnendeck. Die Aida-Signature-Treatments mit der exklusiven Spa-Serie „Oceanic Voyage“ sind das Wohlfühl-Highlight an Bord. Die Beauty-Produkte wurden mit renommierten Parfümeuren entwickelt, um das einzigartige Aida-Gefühl in jede Massage zu transportieren. web: aida.de

Mehr Meer für GenZ Laut einer Aida-Studie mit dem Marktforschungsunternehmen YouGov interessieren sich 59 Prozent der GenZ für Kreuzfahrten. Erlebnisse, Gemeinschaft und Themenreisen wie Musik oder Kulinarik machen sie attraktiv. Preis und Nachhaltigkeit spielen eine große Rolle, Social Media inspiriert eher indirekt. Visuelle Erlebnisse und authentische Berichte sind entscheidend. GenZ bucht lieber kurzfristig und erwartet WLAN, gute Preise und Abwechslung an Bord.

Eine Luxusklasse für sich

Regent Seven Seas Cruises 2026 ist es soweit: Die luxuriöse Seven Seas Prestige soll im nächsten Jahr vom Stapel laufen. 822 Gäste dürfen dann elegant eingerichtete Suiten und aufwendig gestaltete Restaurants, Bars und Lounges in vollen Zügen genießen. Dazu gehört auch „The Most Inclusive Luxury Experience“, Inklusivleistungen wie beispielsweise unbegrenzte Landausflüge in jedem Anlaufhafen, Gourmetküche in einer Reihe von Spezialitätenrestaurants und Al Fresco Dining. www.rssc.com

(Foto: SuperBloom House Productions)

Stilvoll auf Kurs durch Europas Süden

Silversea Cruises startete 2025 in ihre größte Mittelmeersaison aller Zeiten. Mit fünf Luxusschiffen und 71 Reisen steuert die Reederei 95 faszinierende Destinationen in 16 Ländern an – von Griechenland über Kroatien bis zur französischen Riviera. Die Gäste erwarten exklusive Erlebnisse wie längere Liegezeiten, selten angelaufene Häfen und maßgeschneiderte Landausflüge. Highlights sind etwa Übernachtaufenthalte in Istanbul oder Livorno sowie thematische Routen rund um Kultur, Kulinarik und Geschichte. Silversea, bekannt für ihren Ultra-Luxus-Anspruch, kombiniert stilvolles Reisen mit individueller Entdeckung. Die Programme zeigen, wie stark das Bedürfnis nach entschleunigten Reisen wächst, die nicht nur Orte, sondern auch deren Geschichten und Atmosphäre erfahrbar machen – jenseits des Massentourismus. www.silversea.com

(Foto: MSC Rights) Private Lounges, Meerblick und 24/7-Service MSC Mit neuem Glanz und Privatsphäre startet die MSC Magnifica ab Sommer 2026 durch: Erstmals wird der exklusive MSC Yacht Club an Bord sein – mit Suiten, Butler-Service, privatem Sonnendeck, Restaurant und Lounge. Zusätzlich modernisiert MSC das Spa und das Fitnesscenter. Gäste können das Angebot auf Nordrouten ab Warnemünde oder auf der MSC World Cruise 2027 erleben – inklusive 45 Zielen in 25 Ländern und erstmals Yacht-Club-Komfort auf Weltreise. www.msccruises.de

Zwischen Wellen und Klang

Explora III Wenn die Explora III vor der Elbphilharmonie Kurs auf die Welt nimmt, beginnt mehr als nur eine Reise – es ist der Auftakt zu einem neuen Kapitel stilvollen Reisens ab Hamburg. Ab 2026 starten von hier exklusive Luxusfahrten nach Skandinavien, Island, Kanada und bis nach New York. Gäste erwarten elegante Suiten, kuratierte Routen und eine Atmosphäre, die Entschleunigung und Entdeckung perfekt verbindet. Das Schiff wird zum Refugium für alle, die Komfort und Tiefgang zugleich suchen. www.explorajourneys.com

Arbeiten auf einem Kreuzfahrtschiff

Kurz nachgefragt bei Maria Ostermann

Maria Ostermann ist Recruiting Managerin für den Spa & Sport Bereich bei sea chefs. Das Unternehmen ist ein international führender Partner von Reedereien und Reiseveranstaltern in der Kreuzfahrtbranche und Dienstleister im Full-Service Hospitality Management. www.seachefs.com Arbeiten und nebenbei die Welt entdecken: Für viele ist ein Job an Bord eines Kreuzfahrtschiffes ein Traum. Doch wie lebt es sich wirklich als Crew-Mitglied an Bord? Recruiting Managerin Maria Ostermann von sea chefs gibt spannende Einblicke in das Arbeiten und Leben an Bord. Die Crew-Mitglieder von sea chefs gehen an Bord der Luxus- und Expeditionsflotte von Hapag-Lloyd Cruises, der Mein Schiff Flotte von TUI Cruises, den Schiffen von Phoenix Reisen sowie zahlreichen Fluss-Kreuzfahrtschiffen und bereisen alle Kontinente, Weltmeere und Flüsse der Welt. Wie viele Berufe gibt es an Bord eines Kreuzfahrtschiffes?

Es kommen je nach Schiff und Reederei eine Vielzahl von Berufen zusammen. Wir rekrutieren für rund 100 unterschiedliche Positionen – verteilt auf Abteilungen wie Galley (Küche), Service, Housekeeping, IT, Entertainment, Rezeption und viele mehr. Im Spa & Sport-Bereich arbeiten unter anderem Kosmetiker, Friseure, Masseure sowie Spa- und Sport-Manager. Ergänzt wird das Team durch Fitness- und Personal-Trainer.

Braucht man, neben seiner eigentlichen Ausbildung, spezielle Kenntnisse bzw. Fähigkeiten, um auf einem Schiff zu arbeiten?

Das kommt ganz auf die Position an. Für einige Stellen sind neben der Ausbildung oder einem Studium auch spezielle Lizenzen notwendig. Ein Fitness Trainer benötigt beispielsweise auch eine Cycling-Lizenz. Es gibt aber auch Positionen, bei denen vor allem Berufserfahrung und die nötige Motivation zählen – zum Beispiel an der Rezeption im Spa & Sport-Bereich, wo eine Affinität zum Thema Spa wichtig ist, oder als Servicekraft im Restaurant sowie als Ausflugsexperte. Unabhängig von der Position sind gute Englischkenntnisse unerlässlich, da dies die Sicherheitssprache an Bord ist.

Offenheit, Flexibilität und die Neugierde sich auf ein ganz neues Leben einzulassen, sind die Grundlage fürs Arbeiten und Leben auf einem Schiff.

Seekrank werden – davor haben viele Respekt. Was raten Sie Menschen, die sich dafür interessieren, an Bord zu arbeiten, aber sich Sorgen um eine mögliche Seekrankheit machen?

Eine raue See gehört hin und wieder zum Seefahrerleben dazu – das lässt sich nicht vermeiden. Aber keine Sorge: Wir sind darauf bestens vorbereitet. Es gibt an Bord eine gute medizinische Versorgung und wir stellen bei Bedarf auch Seekrankheitstabletten zur Verfügung, die vorbeugend wirken und schnell Linderung verschaffen. Ein kleiner Tipp aus der Praxis: Ein gutes Frühstück, grüne Äpfel, Cracker und Ingwertee können Wunder wirken. Und: Mit der Zeit wird man ganz automatisch seefester.

Gibt es eigentlich eine Altersgrenze, wenn man sich bei sea chefs bewerben möchte?

Das Mindestalter liegt bei 18 Jahren – für einige Positionen auch bei 21 Jahren, insbesondere im Management- oder Supervisor-Bereich. Ein Höchstalter gibt es jedoch nicht. Entscheidend ist die Seediensttauglichkeit, die von speziell dafür zugelassenen Ärztinnen und Ärzten bestätigt werden muss. Solange diese gegeben ist, steht einer Karriere auf See nichts im Weg.

Wo wohnen und essen die Crew-Mitglieder an Bord?

An Bord gibt es einen eigenen Bereich mit Crew-Kabinen. Je nach Position teilen sich die Crew-Mitglieder eine Kabine oder haben eine Einzelkabine. Diese ist meist mit Fernseher, Telefon und kleinem Kühlschrank ausgestattet. Verpflegung ist natürlich inklusive: Drei Mahlzeiten täglich sowie Getränke gehören dazu. Wir achten auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung.

Und wie sieht der Alltag außerhalb der Arbeitszeit aus? Welche Freizeitmöglichkeiten gibt es?

Die Möglichkeiten sind vielfältig! Abhängig vom Dienstplan können Crew-Mitglieder während der Hafenliegezeiten das Schiff verlassen und die Gegend erkunden. Manche Schiffe bieten sogar Fahrräder zum Ausleihen an. An Bord selbst gibt es meist ein exklusives Crew-Deck mit Sonnenliegen, eine Crew-Bar zum Feiern und Entspannen, ein kostenfreies Crew-Gym und Freizeitbereiche mit Kicker, Spielekonsolen oder Billardtischen.

Außerdem haben sie die Möglichkeit, in den Shops einzukaufen oder vergünstigte Behandlungen im Spa oder beim Friseur zu genießen. Wer möchte, kann sich im Crew Committee engagieren und Events oder Ausflüge mitorganisieren – von BBQs bis zu Kinoabenden oder sogar Safaris und Tauchgängen.

Wie lange ist man in der Regel an Bord?

Die Laufzeit des ersten Vertrags beträgt in der Regel etwa fünf Monate. Die genaue Dauer kann je nach Position, Reederei und Einsatzbereich leicht variieren.

Bleiben die Crew-Mitglieder immer auf demselben Schiff?

Die Einteilung erfolgt je nach Bedarf und Position im Rahmen des Bewerbungsprozesses. Bestehende Crew-Mitglieder können aber Wünsche äußern – wir versuchen, diese zu berücksichtigen. Viele finden ihr Zuhause auf Zeit aber auch auf einem bestimmten Schiff und kehren immer wieder dorthin zurück, indem sie dort mehrere Verträge hintereinander absolvieren.

Und welche Routen sind derzeit besonders beliebt?

Jede Route hat ihren ganz eigenen Reiz. Im Sommer sind die Schiffe meist in Europa unterwegs, während in den Wintermonaten Ziele wie die Kanaren, die Karibik, der Orient oder Südostasien im Fokus stehen. Ich persönlich wollte zum Beispiel immer in der Karibik fahren, doch dann haben mir die Routen im Mittelmeer und auch im Orient viel besser gefallen. Auch die Routen der Expeditionsschiffe sind sehr spannend, da sie oft zu abgelegenen und schwer erreichbaren Zielen führen und somit ein ganz besonderes Erlebnis bieten.

Aufmacherbikld: René Supper / TUI Cruises GmbH

Lesen Sie den Reisebereicht unserer SPA inside Autorin Nina Zeller zur „In2Balance“-Kreuzfahrt an Bord der Europa 2: Schiff Ahoi

Conrad Rausch war für uns auf der Mein Schiff Relax: Spa@Sea

Traumhafte Reiseziele weltweit stellen wir in jeder Ausgabe SPA inside vor.