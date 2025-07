GEWINNER Seezeitlodge Hotel & Spa Gonnesweiler

Das Seezeit Spa wurde gerade auf 5000 Quadratmeter erweitert und hat nun einen

zusätzlichen großen Ruheraum, einen Naturbadeteich, ein Floating-Becken und eine

weitläufige Poolterrasse. Lieblingsplatz vieler Gäste ist die Jurte mit Feuerstelle (Fotos: Günter Standl)

Es gibt Orte, die eine besondere Kraft haben. Sie lassen uns spüren: Hier bin ich richtig! Die Seezeitlodge ist ein solch außergewöhnlicher Ort.

Uraltes Wissen Perfekt gelegen auf einem kleinen, bewaldeten Kap – mit Blick über den Bostalsee im Sankt Wendeler Land im Saarland. Erbaut zwischen der Geborgenheit des Waldes, der Weite des Sees und verknüpft mit der regionalen Kulturgeschichte der Kelten – dieser Biographie fühlen sich Kathrin und Christian Sersch von der Seezeitlodge verbunden und verpflichtet. Ob Wellness, Kulinarik, Architektur oder Design – uraltes Wissen um Lebensrhythmen, Jahreszeiten, Naturrituale und Heilkräuter fließt in alle Bereiche des außergewöhnlichen Hotels mit ein. Das Haus mit 97 Zimmern (davon 14 Suiten) wurde im Juli 2017 eröffnet. Gerade wurde das Seezeit Spa auf nun 5000 Quadratmetern fast verdoppelt. Eines von vielen Highlights ist das keltische Außensaunadorf mit drei Saunen, Duschhaus, Ruheräumen und einer Jurte. Das Hotel und vor allem das Spa wurden nach dokumentierten Erdenergien ausgerichtet, um diese maximal für die Erholung der Gäste zu nutzen. www.seezeitlodge-bostalsee.de

NOMINIERT Tschuggen Grand Hotel Arosa

Die markanten gläsernen Segel der Tschuggen Bergoase ragen wie Lichtschwingen aus dem Berg und verbinden spektakuläre Architektur mit der alpinen Natur Arosas auf eindrucksvolle Weise (Fotos: Urs Homberger; xandralinsin)

Hoch über Arosa thront das Tschuggen Grand Hotel – ein elegantes Refugium auf 1800 Metern Höhe inmitten der Schweizer Alpen. Die außergewöhnliche Lage mit direktem Zugang zur Bergwelt macht es zum idealen Rückzugsort für Wellnessfans und Naturliebhaber. Besonders beeindruckend ist die Tschuggen Bergoase, entworfen von Star-Architekt Mario Botta. Auf 5000 Quadratmeter hat er eine spektakuläre Wellnesslandschaft in den Berg gebaut – mit viel Licht, Glas, Fels und Wasser. Vier Etagen, durchflutet von Tageslicht und Panoramen, bieten alles von Saunen über Spa-Suiten bis hin zu einem Medical Wellness Center. Das Spa-Konzept Moving Mountains verbindet natürliche Rituale mit modernster Wissenschaft – für nachhaltige Erholung und neue Vitalität. www.tschuggencollection.ch

NOMINIERT Rosewood Munich München

Was für eine Pracht! Der zehn Meter lange Indoor-Pool des Asaya Spa im Rosewood Munich, flankiert von stilvollen Säulen, besticht mit klassischer Eleganz – wie gemacht für königliche Auszeiten mitten in München (Foto: Davide Lovatti)

Urbane Oase Im Herzen von Münchens historischer Altstadt erhebt sich das Rosewood Munich, eröffnet im Oktober 2023 als erstes Ultra‑Luxury‑Hotel von Rosewood in Deutschland. Es vereint aufwendige Restaurierung und moderne Eleganz in zwei denkmalgeschützten Bauwerken: dem ehemaligen Hauptsitz der Bayerischen Staatsbank und dem Palais Neuhaus‑Preysing. Das Herzstück für Erholung ist das Asaya Spa: eine 1300 Quadratmeter große Wohlfühloase auf zwei Etagen mit Indoor‑Pool, Saunen, Dampfbad, sechs Behandlungsräumen und einer privaten Wellness‑Suite. Asaya verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz basierend auf fünf Säulen des Wohlbefindens – darunter Hautgesundheit, emotionale Balance und Ernährung. Individuelle Spa‑Erlebnisse, kombiniert mit modernem Fitnessbereich und exklusiven Kursen, machen das Rosewood Munich zu einem einzigartigen Rückzugsort für Körper und Geist – mitten in der Stadt. www.rosewoodhotels.com/de/munich

Aufmacherbild: Seezeitlodge Hotel & Spa/Günter Standl

Alle Preisträger der diesjahrigen SPA Star Awards stellen wir Ihnen hier vor: