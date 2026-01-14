Im Rahmen derIntergastra/FokusHotel wird mit dem SpaDay am Dienstag, 10. Februar 2026, eine eigenständige Bühne für Wellness, Gesundheit und zukunftsweisende Spa-Konzepte geschaffen. Hier treffen Innovation, Praxiswissen und Inspiration aufeinander. Der SpaDay macht sichtbar, wie dynamisch sich die Branche entwickelt und welche Impulse Hotels und Betreiber jetzt wirklich weiterbringen. Kuratiert wird das Vortragsprogramm vom Team des Wellness-Reise-Magazins SPA inside aus dem Hause redspa media in Baden-Baden.

https://www.messe-stuttgart.de/intergastra

Halle 4 im Berich FOKUS Hotel / SpaDay

Thema: Aktuelle Trends in der Wellnesshotellerie mit Best Practice

u. a. mit Celine Brunner, Quellenhof Luxury

Anja Eder ist Director Hospitality & Lifestyle bei we love pr und Expertin für Luxus-, Lifestyle- und Spa-Kommunikation. In den vergangenen acht Jahren leitete sie die PR-Accounts renommierter Hotels wie The Chedi Andermatt und die Quellenhof Luxury Resorts. Sie verantwortet den Bereich Hospitality & Lifestyle und berät Hotelmarken zu Positionierung, Trends und nachhaltiger Sichtbarkeit.

Thema: Ganzheitlich – Ayurveda als Herz der Wellness Cuisine

Agnes Ada Herzog ist Business Health Coach mit Schwerpunkt auf Diagnostic Ayurveda®, Resilienz und ganzheitlicher Gesundheitsberatung. Sie begleitet Menschen und Unternehmen dabei, Gesundheit, Energie und Leistungsfähigkeit nachhaltig zu stärken.

Thema: Wellness meets Nachhaltigkeit – Materialwahl im Spa-Design

Gracia Arnsburg Die Dipl. Ing. Innenarchitektin Gracia Arnsburg ist tätig im Bereich Redesign : Hotels, Arztpraxen, Kanzleien, Officedesign, Healing Architecture, in Zusammenarbeit mit einer Spa Planerin hat Sie Internationale Spa-Projekte realisiert. Sie unterrichtet Badarchitektur und ist Dozentin für SPA Architektur bei der deutschen Hotelakademie.

Thema: Retreats – Der neue Herzschlag der Hotellerie

Ann-Kathrin Brüggemeier ist Spa Managerin im The Capra Hotel in Saas-Fee, Schweiz, wo sie ganzheitliche Spa- und Retreat-Konzepte verantwortet. Mit internationaler Erfahrung und Ausbildungen in Massage, Yoga, Meditation und Personal Training verbindet sie therapeutische Kompetenz mit moderner Wellbeing-Philosophie. Ihr Fokus liegt auf individuell gestalteten Wellness Journeys

Thema: Power aus der Kälte – Cryotherapie als Spa-Upgrade

Rainer Bolsinger ist Diplom-Kaufmann (Univ.) und Gründer von RAI-Consulting, wo er Unternehmen bei Internationalisierung sowie der Transformation von Medical zu Wellness und Longevity begleitet. Zuvor war er international im Vertrieb von Kältekammern tätig und am Marken- und Produktaufbau von Art of Cryo beteiligt. Seit 2022 ist er Chair der Cryotherapy Initiative des Global Wellness Institute..

Aufmacherbild: Intergastra/Impressionen FOKUS HOTEL 2024