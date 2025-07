Four Seasons möchte sein Hotel-Portfolio von 133 auf 180 Häuser erweitern. Dabei sind die Verantwortlichen der Luxuskette auf der Suche nach dem Besonderen, seien es historische oder architektonisch herausragende Gebäude oder Häuser in außergewöhnlicher Lage. 2026 soll ein neues Haus in Gstaad/Schweiz eröffnet werden. Auch Deutschland ist für die Marke wieder von Interesse, nachdem sie sich vor längerem aus Deutschland zurückgezogen hatte. Auch Skandinavien, der Nahe Osten und Saudi-Arabien stehen im Fokus. www.fourseasons.com