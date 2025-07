Zum 140. Geburtstag hat das Grand Hotel Villa Castagnola in Lugano langjährige Wegbegleiter und Persönlichkeiten aus der Region zu einem stimmungsvollen Abend eingeladen. Das 5-Sterne-Haus, Mitglied der Small Luxury Hotels of the World, gilt als eines der exklusivsten Grand Hotels der Schweiz. Es verfügt über 39 Zimmer und 33 Suiten, alle mit Blick auf den See bzw. den Park, einen Tennisplatz, zehn Tagungs- bzw. Festsäle sowie einen Wellnessbereich, einen Innenpool mit Zugang zum Park, einen Clarins Beauty Corner, einen hauseigenen Coiffeursalon und einen privaten Lido Club am See. Im Zentrum des Festabends stand eine kurze Theaterinszenierung, die die historische Übergabe der Villa vom russischen Besitzer Baron Paul von Ritter an Charlotte Schnyder von Wartensee darstellte – ein poetischer Rückblick auf den Beginn der Hotelgeschichte. General Manager Ivan Zorloni erinnerte an die traditionsreiche Entwicklung des Hauses, das 1880 erbaut und fünf Jahre später als Hotel eröffnet wurde. Die Familie seiner Frau Claudia Garzoni besitzt das Hotel seit 1982 und entwickelt es stetig weiter. Zusätzliche Einblicke in die Vergangenheit bot eine kleine Ausstellung mit historischen Dokumenten, darunter Reservierungsbücher und originale Baupläne. Umrahmt wurde die Feier von einem Stehdinner, kreiert von Alessandro Boleso, dem Executive Chef der drei Hotelrestaurants. www.villacastagnola.com

Aufmacherbild: Villa Castagnola Lugano / Ydo Sol