Das Vienna Marriott Hotel an der Wiener Ringstraße hat den Besitzer gewechselt. CPI Europe hat die Immobilie an ein internationales Investorenkonsortium verkauft. Für CPI ist dies Teil einer strategischen Neuausrichtung. Begleitet wurde die Transaktion vom Hotelimmobilienspezialisten Christie & Co. Eröffnet wurde das Haus mit 328 Zimmern und Suiten 1985. Es war das erste Marriott Hotel im deutschen Sprachraum. Im Rahmen eines langfristigen Managementvertrags soll das Hotel auch weiterhin von Marriott International betrieben werden. www.marriott.com/en-us/hotels/vieat-vienna-marriott-hotel/overview/