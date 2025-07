Das The Florentin Hotel in Frankfurt hat seine Buchungskanäle geöffnet. Das 5-Sterne-Haus der Althoff Collection und Mitglied der „The Leading Hotels of the World“ soll im November eröffnet werden. Die ehemalige Villa Kennedy wird über 147 Zimmer und Suiten verfügen. Das Interieur ist geprägt von Marmor und Travertin, Eichenholz und hellen Stoffen. Neben zwei Restaurants, einer Bar und einer Cigar Lounge erwartet die Gäste auch ein Spa mit fünf Behandlungskabinen , Indoor-Pool, Saunalandschaft und Fitnessbereich. Der neue Name des 1901 erbauten Gebäudes nimmt Bezug auf den begrünten Innenhof. www.althoffcollection.com/de/the-florentin





Aufmacherbild: CONREN_Land_AG