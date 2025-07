Mit der Eröffnung des Sarena de Muro Resort Mallorca am Eingang des Naturparks S’Albufera führt Hyatt die Marke „Destination by Hyatt“ auf Mallorca ein und verstärkt gleichzeitig seine Präsenz in der Region. Das Resort in Strandnähe verfügt über 184 Gästezimmer und Suiten. Die Farbgestaltung orientiert sich an der Natur des Mittelmeerraums, die Einrichtung an der Kultur der Insel. Vier Restaurants unter der Leitung des Sternekochs Andreu Genestra werden ergänzt durch eine Loungebar und einen Pool Club. Im Sarena Spa stehen den Gästen neben einem Hydrotherapiebereich auch eine Thermallandschaft sowie Treatment-Räume zur Verfügung. Behandelt wird mit Naturprodukten. Darüber hinaus bietet das 5-Sterne-Resort zwei Pools mit Meerblick, einer davon mit direktem Zugang zum Strand. Das hauseigene Fitnesscenter ist rund um die Uhr geöffnet.