Mit dem Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark hat die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) ein weiteres Hotel in Südtirol eröffnet. Mit der Mochi Sushi.Grill.Rooftop Bar im sechsten Stock bringt die Tourismusgruppe zudem erstmals die Wiener Kult-Restaurantbrand Mochi mit ihrer modernen japanischen Fusions-Küche nach Südtirol. Das neue Urban-Retreat-Hotel ist Teil des neuen WaltherPark-Quartiers, das bis Ende 2025 vollständig in Betrieb geht und neben dem Hotel auch Wohnungen, Büroflächen und Einkaufsmöglichkeiten bietet. Es verfügt über insgesamt 114 Zimmer und Suiten sowie das Acquapura SPA mit Blick auf den Rosengarten. Vom Rooftop-Restaurant, gestaltet vom Designstudio Muza Lab London hat man außerdem einen 360-Grad-Blick über die Stadt. Der von David Chipperfield Architects entworfene Gebäudekomplex ist geprägt von klaren Linien, durchgängiger Transparenz und einer zurückhaltenden Tonalität. Die Innenarchitektur von Aggi Bruch greift den Genuss- und Lifestyle-Anspruch der Marke Falkensteiner auf und übersetzt ihn in eine moderne Atmosphäre. www.fmtg.com, www.falkensteiner.com