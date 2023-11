Eine Hommage an München

Chelsea Dorgeist ist die Spa Direktorin des Asaya® Spa im neuen Rosewood Munich, welches für ein erstklassiges, ganzheitliches Gesundheits- und Wellnesskonzept steht. Die gebürtige Amerikanerin verfügt über eine langjährige Erfahrung in führenden 5-Sterne-Hotels. Sie war bereits Spa Direktorin im Waldorf Astoria in Atlanta und zuletzt als stellvertretende Spa & Wellness Direktorin im Mandarin Oriental in New York tätig. Ihre Karriere im Bereich Wellness und ganzheitliche Therapie begann, als sie sich entschloss, eine lizenzierte Massagetherapeutin zu werden und ihren Abschluss am ,,Swedish Institute of Health Sciences“ in New York machte. Dort studierte sie neben Schwedischer und Tiefengewebsmassage auch traditionelle Chinesische Medizin, Shiatsu, Akupressur, Craniosacral Healing, Reflexologie und Reiki, eine Form der Energieheilung.

Als Director of Spa hat sie ihre Berufung gefunden und das Asaya® Spa Konzept spiegelt genau die Philosophie wider, die auch Chelsea mit Leidenschaft lebt.



Gerade wurde das Rosewood Luxushotel in München eröffnet. Was kann der Gast im Asaya® Spa erwarten?

Rosewood hat eine neue Spa-Experience geschaffen. Das Asaya® Spa (der Name stammt aus dem Sanskrit) soll den Gästen Wellness mit in einem neuen ganzheitlichen Lifestyle Ansatz bieten. Wir wollen mit dem Asaya® Spa eine Wellness-Oase schaffen mit einem Spa-Menü, das für jedes Bedürfnis das passende Treatment liefert.

Zum wohl durchdachten Gesamtkonzept des Spa gehören neben der ansprechenden eleganten Ausstattung auch unser Shop mit ausgewählten Tees und Kerzen sowie Wellness-Büchern. Ich denke, wir bieten ein wunderbares Ambiente, in dem sich der Gast wohlfühlt.

Natürlich heißen wir nicht nur Hotelgäste, sondern auch Münchner herzlich willkommen und freuen uns darauf, sie zu verwöhnen und ihnen exklusive Spa-Erfahrungen zu bieten. ,,A Sense of Place“ heißt unsere Philosophie, die wir den Gästen näher bringen wollen.

Und mit welchen Produkten verwöhnen Sie Ihre Gäste?

Wir haben uns für vier Partner entschieden, deren Pflegelinien perfekt zu uns und unserem Anspruch passen – zwei Luxusbrands für die Gesichtbehandlungen und zwei Spa-Marken für Body-Treatments. Bei den Facials setzen wir auf die Expertise von Dr. Barbara Sturm.

Die zweite Marke kommt aus Frankreich: ,,EviDenS de Beauté“ verbindet französischen Pflegeluxus mit japanischer Technologie. Die Produkte sind ausgerichtet auf Anti-Aging-Treatments für eine Haut, die Feuchtigkeit und reichhaltige Pflege braucht.

Für unsere Body-Treatments arbeiten wir mit ,,OTO“ und ,,Ground Wellbeing“ zusammen. ,,OTO“ bietet hervorragende Aromaöle, die angereichert sind mit CBD. Diese Öle haben eine tief beruhigende und entspannende Wirkung in Kombination mit ,,Healing Sounds“, also wohltuenden Klängen und einer Art Vibration erlebt der Gast dabei einzigartige Wohlfühlmomente.

,,Ground Wellbeing“ ist eine Spa-Marke aus Irland. Sie bietet 100 Prozent natürliche, vegane Pflegeöle und kreiert dazu passende Treatments. Wir haben gemeinsam mit der Marke für das Asaya® Spa in München drei Signature-Treatments konzipiert: ,,Lost Remedies“ ist eine Hommage an den Ort auf der Welt, wo sich das Spa befindet, in unserem Fall also in München. Und da wir wissen, dass man in Deutschland und Bayern die Natur, frische Luft und Kräuter sehr schätzt, wurden diese Behandlungen mit Heilkräutern und Blumen aus der Region und herrlich duftenden Aromaölen kreiert. Sie entfalten ihre Wirkung auch in den Body-Ritualen ,,Bavarian-Forest Body Cure “ und ,,German Monastic Remedy“.

Fotos: Davide Lovatti

Asaya® Spa Das Asaya® Spa hat eine Fläche von 1300 Quadratmetern. Die Räumlichkeiten verteilen sich über zwei Etagen. Es gibt zwei Saunen, ein Kräuterdampfbad, sechs Behandlungsräume, ein hochmodernes Fitnesscenter sowie das Social House – eine exklusive Wellness-Suite für Day Retreats

Und welche Behandlungen bieten Sie außerdem an?

Die oben beschriebene ,,Lost-Remedies“-Kollektion, das sind unsere Signature Treatments. Eine einzigartige Behandlung erwartet den Gast zudem in der ,,EviDenS de Beauté“-Suite. Dort haben wir ein Oxylight-Gerät, das es uns erlaubt, sechs verschiedene Behandlungen anzubieten, unter anderem mit Sauerstoffinfusion und Licht, Mikrodermabrassion, Micro Toning etc. Das sind zwar sehr ,,technische“ Treatments, die aber sehr effektiv sind und tolle, sofort sichtbare Resultate erzielen.

Egal was der Gast will, braucht und sucht, er wird es bei uns finden. Wir müssen uns auch nicht zwingend an ein vorgegebenes Behandlungsprotokoll halten. Der Gast kann quasi Zeit buchen und wird dann nach seinen aktuellen Bedürfnissen von unseren erfahrenen Therapeuten beraten und behandelt. Unsere internationalen Mitarbeiter sind so kompetent, dass sie aufgrund ihrer Erfahrung immer die beste Behandlung, das beste Wohlfühlerlebnis für den Gast entwickeln.

Das ,,Rosewood Intuitive“ Treatment, 60 oder 90 Minuten lang, ist beispielsweise so eine Behandlung, bei der der Therapeut seine Erfahrung mit den Wünschen und Bedürfnissen des Gastes kombiniert und ihn so mit einer maßgeschneiderten Anwendung verwöhnt.

War es schwierig Mitarbeiter zu finden? Welche Nationalitäten habe Ihre Mitarbeiter, und was ist Ihre ,,Spa-Language“?

Glücklicherweise hatten wir keine Probleme bei der Personalsuche. Wir hatten sehr viele Bewerberinnen und Bewerber aus ganz unterschiedlichen Ländern und haben jetzt ein internationales Team von zehn Mitarbeitern, die aus Deutschland, Frankreich, USA, Polen und der Ukraine kommen. Das Schöne ist, und das kann auch der Gast erleben, dass jeder und jede im Team aus seiner Heimat unterschiedliches Know-how und Erfahrung mitbringt. Das heißt auch, dass alle untereinander noch voneinander lernen können. Jeder hat einen anderen Background, andere Stärken und Schwerpunkte. Der eine beispielsweise in Traditioneller Chinesischer Medizin, die andere in Energiearbeit.

Natürlich brauchen wir noch mehr Kolleginnen und Kollegen, und haben auch schon Anfragen aus der ganzen Welt. Im Spa sprechen wir alle vorwiegend Englisch und natürlich Deutsch.

Was soll der Gast mit nach Hause nehmen?

Unvergessliche und einzigartige Erlebnisse, die die Erwartungen an ein Spa übertreffen.

Sie bieten als Luxury Urban Spa auch Angebote für Außer-Haus-Gäste an, welche?

Wer sind unsere Gäste, warum sind sie hier, das wollen wir als erstes herausfinden, um ihnen genau die einzigartigen und wohltuenden Spa-Erfahrungen anbieten zu können, die sie suchen und die zu ihrem Lifestyle passen. Wie bereits erwähnt, ist das Asaya® Spa eben auch für externe Gäste offen. Wir möchten ihnen mit unserem ,,Day Retreat“ ein ganz besonderes Angebot unterbreiten.

Dieses Retreat ist ideal um das Rosewood und das Asaya® Spa kennenzulernen. Der Preis von 390 Euro inkludiert ein Treatment, unbeschränkten Zugang zum Spa mit Pool und Saunen sowie ein Frühstück oder Lunch in unserem Restaurant – alles ohne Zeitbeschränkung. Außerdem kann man Asaya-Spa-Mitglied werden. Dafür haben wir vier verschiedene Membership-Level konzipiert: drei Monate, sechs Monate sowie zwei unterschiedliche 12 Monats-Mitgliedschaften.

Durch verschiedene Kooperationen mit lokalen Wellness-Experten möchten wir beispielsweise Ernährungsberatungen oder Yoga-Retreats anbieten. Damit kann der Gast aus einem Rundum-Menü wählen, um sich bei uns auf höchstem Niveau verwöhnen zu lassen und eben auch etwas für seine Gesundheit zu tun.

Fotos: Davide Lovatti

Hotel Rosewood Munich

Zentral in Münchens Altstadt gelegen, ist das gerade eröffnete Rosewood Munich das erste deutsche Haus der Rosewood Hotels & Resorts Kollektion, das siebte in Europa und das 31. Hotel weltweit.

Das Hotel befindet sich in zwei ikonischen Gebäuden – der ehemaligen Bayerischen Staatsbank und dem angrenzenden Palais Neuhaus-Preysing. Den Gästen stehen 73 geräumige Zimmer und 59 Suiten zur Wahl, darunter fünf exklusive Houses als Signature-Suiten.

Das Asaya ® Spa, ein Spa-Konzept welches es nur in den Rosewood Hotels gibt, bietet sechs Behandlungsräume sowie das Social House – eine exklusive Wellness-Suite für Day Retreats, einen Innenpool und ein mit Technogym ausgestattetes Fitness-Center mit Movement-Studio.

Spa, ein Spa-Konzept welches es nur in den Rosewood Hotels gibt, bietet sechs Behandlungsräume sowie das Social House – eine exklusive Wellness-Suite für Day Retreats, einen Innenpool und ein mit Technogym ausgestattetes Fitness-Center mit Movement-Studio. Im Spa erhältlich sind zudem innovative Hautpflegeprodukte und Clean-Beauty-Essentials bis hin zu modischer Wellness-Bekleidung und Lifestyle-Accessoires, darunter Orlebar Brown Bademode, Vyaro Kerzen und Lengling Parfums.

www.rosewoodhotels.com