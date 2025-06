Das Althoff Grandhotel Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Ursprünglich Anfang des 18. Jahrhunderts als Jagdschloss erbaut, wird das historische Gebäude seit dem Jahr 2000 als luxuriöses Hotel genutzt. Es steht für höchste Ansprüche in Qualität, Service und Kulinarik. Pünktlich zum Jubiläum erstrahlt das Herzstück des Hauses, der barocke Ballsaal, nach aufwendiger Restaurierung in neuem Glanz. Mit einer Kombination aus historischem Charme und moderner Eleganz bietet der 385 Quadratmeter große Saal eine Bühne für exklusive Veranstaltungen – von festlichen Hochzeiten bis hin zu stilvollen Geschäftsevents.

Aufmacherbild: Jannis-Hagels