Nach umfassender Renovierung eröffnet das Berghotel Rosa Alpina in San Cassiano/Südtirol am 24. Juli neu. Zugleich erweitert damit die Luxusmarke Aman ihr Portfolio um ein neues Haus in den italienischen Dolomiten. 50 Zimmer, darunter zwei neue, 150 Quadratmeter große Suiten sowie das überarbeitete, 280 Quadratmeter große Chalet Zeno erwarten die Gäste. Für das Design zeichnet der Architekt Jean-Michel Gathy verantwortlich. Mithilfe von Naturmaterialien und klarer Ästhetik spannt er den Bogen zwischen dem alpinen Standort und der Marke Aman. Das neue Aman Spa bietet neben drei Pools auch einen Whirlpool und mehrere Behandlungsräume. Weitere Angebote sind private Kinos, Freizeitbereiche für Kinder und Jugendliche sowie eine Ski-Lounge.