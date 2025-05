Die Hotel- und Restaurantvereinigung Relais & Châteaux hat 11 neue Mitglieder aufgenommen, fünf davon in Europa: das Hôtel Les Roches bei St. Tropez, das Domaine Mouflon d’Or auf Korsika, das Grand Hotel Parker´s in Neapel, das Myconian Sunrise auf Mykonos sowie die Villa Pétrusse in Luxemburg. Die übrigen Neuzugänge reichen vom Mittleren Osten und Asien über die USA bis hin zur Karibik und Mittelamerika. Laurent Gardinier, Präsident von Relais & Châteaux: „Unsere Vereinigung engagiert sich für nachhaltige Entwicklung und trägt dank Gastronomie und Gastfreundschaft zu einer respektvolleren Welt bei.“

