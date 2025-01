Das Luxusresort Grand Tirolia Kitzbühel ist um einen Neubau erweitert worden und startet nun mit insgesamt 145 Zimmern und Suiten in die Wintersaison.

Nach knapp zwei Jahren Bauzeit ist, mit direkter Anbindung an das Stammhaus, ein großzügiger Neubau entstanden, der über 41 luxuriöse Zimmer und 28 Suiten im alpinen Charme, einen familiengerechten Spa-Bereich auf zwei Ebenen und eine Kino- und Entertainment-Area für Kinder und Jugendliche verfügt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir planmäßig unser Destination Resort mit jetzt insgesamt 145 Zimmern und Suiten in Betrieb nehmen können“, so Gerhard Bosse, General Manager des Grand Tirolia Kitzbühel. Umgeben ist das Destination Resort von der preisgekrönten 18-Loch-Championship-Golfanlage. Direkt vor der Tür bietet das Resort ab Sommer 2025 über einen Schwimmteich, der dann im Winter 2025/26 zur Eislauffläche wird.

Dorint CEO Jörg T. Böckeler – Geschäftsführer der Hommage Luxury Hotels Collection, zu der auch das Grand Tirolia Kitzbühel gehört – zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis: „Mit der gelungenen Erweiterung des Stammhauses können wir das Flaggschiff unserer Fünf-Sterne Marke „Hommage Luxury Hotels Collection“ als führendes Luxusresort in der Region Kitzbühel positionieren. Ich bin sicher, dass Gerhard Bosse und sein engagiertes Team alles dafür tun werden, unser Haus als eine der Hotel-Ikonen in den Kitzbüheler Alpen in eine neue Ära zu führen.“