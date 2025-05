Mit der Eröffnung des Grand Elisabeth Hotel wird ein neues Kapitel in der österreichischen Kur- und Kaiserstadt Bad Ischl aufgeschlagen. Inspiriert vom historischen Flair der Stadt, erstrahlt das 4-Sterne-Superior-Hotel mit seinen 132 Zimmern und Suiten im klassischen Stil mit einem Touch Avantgarde. In der Halle steht die originale Film-Kutsche aus den bekannten „Sissi“-Filmen und in der Bibliothek laden Bücher über die Kaiserin zum Schmökern ein. Bis auf diese kleine Hommage widmet sich das Grand Elisabeth aber dem Bild Elisabeths als moderne, unabhängige und starke Frau, die ihrer Zeit voraus war und bis heute als Ikone verehrt wird. Beauty und Wellness werden im Grand Elisabeth großgeschrieben. Der „Organic Alps Spa by Dorissima“ offeriert in der Region verwurzelte Facials und Bäder mit Produkten der Kurapotheke Bad Ischl, wie die spezielle Badesalz-Mischung und Cremes der Kaiserin Elisabeth, die bis heute nach den Originalrezepten hergestellt werden. Zusätzlich verwöhnen Körpertreatments der „Organic Alps“-Linie der Spa-Brand Dorissima die Gäste. Zwei Saunen, ein Indoor-Pool und ein Fitnessstudio ergänzen das Angebot.

www.grand-elisabeth.at