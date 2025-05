Welt-Bienen-Tag am 20. Mai mit l’Elixier des Glaciers

Der Welt-Bienen-Tag ist ein jährlicher Anlass für l’Elixir des Glaciers um das Engagement der Marke zum Schutz der Bestäuber ins Gedächtnis zu rufen.

l’Elixir des Glaciers 320.000 € seit der Markteinführung gespendet. Ein Betrag, der das tatsächliche Engagement der Marke widerspiegelt und der durch den Erlös der Essence of Bees-Kollektion ermöglicht wurde – einer außergewöhnlichen Pflegelinie, die aus den Schätzen des Bienenstocks entwickelt wurde.

Für jedes verkaufte Produkt werden 20 € an einen der vier Partnerverbände gespendet, die sich für den Schutz des Bienen-Ökosystems einsetzen. Eine von Herzen kommende und nachhaltige Initiative im Einklang mit der umfassenden sozialen Verantwortung des Unternehmens.

Aus der Begegnung zwischen Sophie Vann Guillon, CEO von Valmont, und Stéphanie Vuadens, einer leidenschaftlichen Imkerin aus Genf, entstand 2017 das Engagement der Marke für Bienen und eine erste Partnerschaft, die auf der Patenschaft für Bienenstöcke in der Schweiz basierte. Dieses Engagement wurde später international ausgeweitet und unterstützt heute gemeinsam mit vier Verbänden alle Schlüsselphasen des Bienen-Ökosystems

Die vier Partnerverbände in der Übersicht

Beekeepers Foundation, Naher Osten

Entwicklung von Imker-Schulungsprogrammen

l’Elixir des Glaciers investiert weiterhin gemeinsam mit der Behörde für Landwirtschaft und Lebensmittelsicherheit von Abu Dhabi im Rahmen der Initiative Nahala in die Ausbildung von Imkerinnen in ländlichen Gebieten des Nahen Ostens. Dieses Programm, dessen Name übersetzt „Imkerin“ bedeutet, bietet eine Auswahl an Fortgeschrittenenkursen für erfahrene Imkerinnen. So erwerben sie die notwendigen Fähigkeiten, um selbst als Imkerinnen zu arbeiten und ihr Know-how weiterzugeben.

Stiftung „Arche des Abeilles”, Schweiz

Neue Lehrmittel zur Unterstützung der Schulung junger Menschen

l’Elixir des Glaciers unterstützt die Bildungsmission der Stiftung „Arche des Abeilles“, eine Organisation, die in der Schweiz junge Menschen für den Schutz der Bienen sensibilisiert. Dank des Engagements der Marke konnte die Stiftung im Jahr 2024 mehr als 4.000 Grundschüler im Kanton Genf weiterbilden – mehr als doppelt so viele als ursprünglich geplant.

BeeLife, Europa

Neue Initiativen zur Datenzentralisierung mit dem Schwerpunkt „Bienenumwelt“

l’Elixir des Glaciers unterstützt die Forschungs- und Datenzentralisierungsinitiativen von BeeLife. Dank dieses Engagements bestätigte der Verband BeeLife im Jahr 2024 die operative Umsetzung des „EU Pollinator Hub“, einer wichtigen Plattform für die Observation und das Einpflegen von Daten zur Gesundheit von Bestäubern.

Pollinator Partnership, Nordamerika

Ein Fortschritt für Forschungsprojekte

l’Elixir des Glaciers arbeitet mit Forschern zusammen, um Bestäuber zu schützen, die für die Artenvielfalt in Nordamerika unerlässlich sind. Diese Unterstützung, in Partnerschaft mit der Pollinator Partnership, trägt zur Finanzierung von Forschungsprojekten bei, die dem besseren Verständnis und Schutz dieser lebenswichtigen Arten dienen.

