Gesundheit, Schönheit und Sport stehen im Fokus eines neuen Wellnesshotels in den Kitzbüheler Alpen: Das Mount Med Resort bietet seinen Gästen das Gesundheitskonzept Mylife Changer mit maßgeschneiderten Lösungen, die in der unberührten Natur wurzeln und mit gezielter Prävention und Programmen in Mental Health und Fit Performance sowie einem speziellen Ernährungsprogramm zu einem gesunden Wandel des persönlichen Lebensstils führen sollen. Angeboten werden Programme rund um Longevity, die Menopause, Long Covid und mehr. Terrassenförmig eingebettet in die alpine Bergwelt des Hochtals Wildschönau, basiert das Interior-Designs auf der Idee, die Natur ins Haus zu holen und eine harmonische Verbindung zwischen Alt und Neu, Innen und Außen, Gesundheit und Wohlbefinden zu schaffen. Das Holistic Spa umfasst 3500 Quadratmeter mit In- und Outdoorpool, Poollounge mit Teebar, fünf Saunen und Dampfbädern, Kneipp-Parcours, Eiskabine, Ruheräumen, Fitness, Yoga, Medical Fitness und mehr.

www.mountmedresort.com