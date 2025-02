Das Hotel Die Sonne Frankenberg wird aktuell umfangreich renoviert und modernisiert. Wie die Hessische/Niedersächsische Allgemeine berichtet, hat die Inhaber-Familie Viessmann dafür eine siebenstellige Summe in die Hand genommen. Die Arbeiten betreffen drei Bereiche im Haus: die 63 Zimmer, das Restaurant Sonne-Stuben und den Spa-Bereich. Rezeption und Flure würden noch gesondert renoviert, da man das Haus Ende Februar wieder öffnen wolle. Der Stubencharakter des Restaurants mit viel Holz soll erhalten bleiben, jedoch mehr Plätze und mehr Licht bieten. Dafür werden Teile des Mobiliars ausgetauscht. Die 63 Zimmer würden neu eingerichtet und umgestaltet, so die Tageszeitung weiter. Damit soll vor allem ein jüngeres Publikum angesprochen werden. Dazu passt, dass auch die Digitalisierung des Hotels vorangetrieben werden soll. Das Spa wird von Grund auf erneuert, inklusive neuer finnischer und Biosauna. Auch die Ruheräume werden umgestaltet und erhalten Wasserbetten und Schwebeliegen. Das bisherige Bistro soll in einen dritten Ruheraum umgewidmet werden, während Behandlungs- und Massageräume unverändert bleiben.

Das Fachwerkgebäude, in dem Die Sonne Frankenberg untergebracht ist, steht seit fast 200 Jahren. 2007 wurde das Hotel eröffnet. Es beherbergt auch das Sternerestaurant Philipp Soldan, das von der Renovierung unberührt bleiben soll.

https://sonne-frankenberg.de