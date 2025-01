-Adverotial-

Meeresalgen sind wahre Alleskönner: Ihre Wirkstoffe pflegen unsere Haut. Sie dienen uns als Nahrung – und sie sind unerlässlich für unser Klima.

Die oceanBASIS GmbH aus Kiel forscht seit über 20 Jahren an Wirkstoffen aus dem Meer. Alles begann mit dem Aufbau der ersten Algenfarm Deutschlands in der Kieler Förde. Aus diesem Forschungsprojekt, welches sich mit nachhaltiger Aquakultur befasste, entstand die Idee für die maritime Naturkosmetik Oceanwell. Seither entwickeln und vermarkten die Meeresbiologen innovative Produkte aus nachhaltig kultivierten Algen.

Viele Kosmetikstudios und Spa-Hotels sind heute Partner des Unternehmens und nutzen die zertifizierte Naturkosmetikmarke Oceanwell in der professionellen Anwendung. Denn Oceanwell-Produkte habe eine hohe Wirkstoffdichte, wobei das Unternehmen den Algenextrakt für die natürlichen Pflegeprodukte an der Kieler Förde selbst herstellt.

Algen: Wirkstofflieferanten für die Haut

Meeresalgen enthalten alle Spurenelemente, die der menschliche Körper benötigt. Gleichzeitig sind diese organisch gebunden, so dass der Körper sie gut verwenden kann. Weit über 80 verschiedene Substanzen sind in Algen nachweisbar.

„Extrem wirksame Feuchtigkeitsbinder, die die Austrocknung der Algen bei Ebbe verhindern, sorgen auch in der Kosmetik dafür, dass die Haut länger Feuchtigkeit speichern kann. Die verschiedenen Stoffgruppen wirken synergistisch zusammen und geben der Haut dadurch besonders effektiv Feuchtigkeit, liefern den Zellen Energie, aktivieren den Zellstoffwechsel und fördern Regeneration und Zellerneuerung.“

Dr. Inez Linke, Meeresbiologin und Entwicklerin der maritimen Naturkosmetik Oceanwell

Algen haben im Gegensatz zu Landpflanzen keine Wurzeln. Sie nehmen die Mineralstoffe und Spurenelemente über ihre gesamte Oberfläche direkt aus dem Meerwasser auf und können sie in sehr hohen Konzentrationen speichern. Ein Kilogramm frische Algen enthält Meereswirkstoffe aus rund 10.000 Litern Meerwasser.

Meeresalgen zum Essen

Meeresalgen eignen sich auch zur Zubereitung und zum Würzen von Speisen, sie werden in Deutschland meist in getrockneter Form angeboten (z. B. Meeresgarten Bio-Algen). Da sie am Anfang der Nahrungskette stehen, haben sie auch die höchste Nährstoffdichte. Sie sind ein natürlicher Lieferant von Ballaststoffen und Proteinen und enthalten zudem:

überaus viele Mineralstoffe

(Kalium, Calcium, Magnesium, Natrium, Chlorid u. a.)

(Kalium, Calcium, Magnesium, Natrium, Chlorid u. a.) Spurenelemente

(Bsp. Selen, Zink, Eisen, Jodid)

(Bsp. Selen, Zink, Eisen, Jodid) viele essentielle Aminosäuren und Vitamine

(Vitamin A, B2, C, D, E und K, Folsäure sowie B12, welches sonst ausschließlich in tierischen Produkten enthalten ist).

Algen: Die Regenwälder der Meere

Schließlich haben Meeresalgen einen großen Einfluss auf unser Klima, und sie stellen einen wichtigen Lebensraum für zahlreiche Meeresbewohner dar. Braunalgen können riesige Unterwasserwälder bilden und produzieren vergleichbar viel Sauerstoff wie die tropischen Regenwälder. Außerdem binden sie CO2, nehmen überschüssige Nährstoffe auf und verbessern somit nachhaltig die Wasserqualität.

Nachhaltige Algenernte

Vor diesem Hintergrund ist es essentiell, die natürlichen Bestände zu schonen. Für die Ernährung, also die Meeresgarten-Produkte, bezieht oceanBASIS derzeit alle Algen aus biozertifizierter Wildsammlung. Die Algen für die Naturkosmetik Oceanwell stammen aus nachhaltiger bio-zertifizierter Aquakultur in Nord- und Ostsee – vorwiegend aus den sauberen, kalten Gewässern Norwegens. Beides ist nachhaltig, kultivierte Algen zeichnen sich darüber hinaus durch hohe Standards in der Qualitätskontrolle und Sauberkeit aus.

Oceanwell: Meeresschutz inklusive

Copyright für alle Bilder: oceanBASIS GmbH Für Oceanwell werden zum einen umweltfreundliche, NATRUE-zertifizierte Inhaltsstoffe verwendet, zum anderen widmet sich die Marke auch aktiv dem Umweltschutz: Ein Teil des Verkaufserlöses aller Meeresgarten- und Oceanwell-Produkte fließt seit 2015 in die Firmeninitiative „Protect the Ocean.“ Damit wird u. a. die Bergung von Geisternetzen in der Ostsee unterstützt.

