Duftstars 2025: Die ersten Nominierten stehen fest

49 Duftkreationen von etablierten sowie neuen und kleinen Marken gehen ins Rennen um den Deutschen Parfumpreis DUFTSTARS 2025. Die Fragrance Foundation Deutschland kürt die Gewinner am 8. Mai im Rahmen einer glanzvollen Awardshow in der Düsseldorfer „Rheinterrasse“.

In diesem Jahr zeichnet die Fragrance Foundation Deutschland am 8. Mai zum insgesamt 33. Mal die Düfte des Jahres mit dem Deutschen Parfumpreis DUFTSTARS aus. Welche Duftkreationen als Nominierte ins Rennen gehen, entschied jetzt in Berlin eine hochkarätig besetzte 37-köpfige Fachjury. Das Gremium, dem neben Vertretern von Riechstoffherstellern, dem Handel und Journalistinnen der wichtigsten Beauty-, Lifestyle- und Fashionmagazine u.a. auch Model Franziska Knuppe, ProSieben-Moderatorin Neda Peemüller und Gala-TV Moderatorin Annika Lau angehörten, benannte nach intensiver Prüfung die Nominierten für die DUFTSTARS-Kategorien „Klassiker, Exklusiv, Prestige, Lifestyle, Niche Independent und Home Fragrance“.

„Die DUFTSTARS sind der bedeutendste Preis für die Parfumbranche in Deutschland, der mit seiner Strahlkraft eine gleichermaßen hohe Relevanz für die Konsumentinnen und Konsumenten hat. Parfum spielt im Leben vieler Menschen eine wichtige Rolle und gehört heute zu einem gelungenen Outfit einfach dazu“, erklärt Andreas Fuhlisch, Geschäftsführer der Fragrance Foundation Deutschland. „Die Jurorinnen und Juroren sind sich der daraus erwachsenen Verantwortung bewusst, weshalb die Entscheidungsfindung beim Riechen und Beurteilen auch für diese Experten keinesfalls leicht ist. Es geht darum, die Duftkomposition als Ganzes, genauso wie den Flakon, die Langlebigkeit, die Silage und die Originalität der Parfums zu bewerten. Auch in diesem Jahr war das Niveau der Einreichungen durchweg beeindruckend und die Fachjurymitglieder haben einen fantastischen Job gemacht. Wir von der Fragrance Foundation freuen uns in jedem Fall jetzt schon auf einen spannenden und glamourösen Abend, wenn wir am 8. Mai in Düsseldorf die Siegerdüfte und das Kulturgut Duft feiern.

Im Vorfeld der Verleihung erfolgen in geheimer Abstimmung und unter anwaltlicher Aufsicht die endgültigen Entscheidungen über die Siegerdüfte durch die Mitglieder der Fragrance Foundation, zu der etwa 150 Personen u.a. aus den Bereichen Industrie, Riechstoffhersteller, Handel, Werbung und Kommunikation gehören.

Darüber hinaus werden Auszeichnungen in verschiedenen Sonderrubriken sowie die Publikumspreise verliehen. Die glanzvolle Awardshow rund um den Deutschen Parfumpreis DUFTSTARS 2025 findet am 8. Mai in Düsseldorf statt. Ort der Gala ist einmal mehr die „Rheinterrasse“ in der NRW-Landeshauptstadt.

Der Deutsche Parfumpreis DUFTSTARS gilt als wichtigste Ehrung der Parfumbranche. Zu der hochkarätigen Gala werden zahlreiche prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft, Medien und Kultur erwartet. www.duftstars.de

Die ersten Nominierten im Überblick

Impressionen von der Jurysitzung am 30.01. in Berlin

Annika Lau Neda Peemüller Susanne Stoll, Mitglied der Fachjury und Chefredakteurin der INSIDE beauty Die Juroren bei der Arbeit

Bilder: ©eventfotosberlin.de_sisterMAG Studio, Susanne Stoll