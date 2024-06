Am 8. Juni ist World Oceans Day, der Welttag der Ozeane. Er wurde von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen und wird seit 2009 jedes Jahr gefeiert, um das Bewusstsein für den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Meere zu schärfen.

Algen, die Regenwälder der Meere

Die Kieler oceanBASIS GmbH fokussiert seit über 20 Jahren auf die nachhaltige Nutzung der Meere. Für ihre maritime Naturkosmetik Oceanwell (NATRUE-zertifiziert) extrahieren die Forscher die wertvollen Wirkstoffe aus der bio-kultivierten Laminaria-Alge – einer Makroalge, welche riesige Unterwasserwälder bildet und einen wichtigen Lebensraum für zahlreiche Meeresbewohner darstellt. Meeresalgen produzieren vergleichbar viel Sauerstoff wie die tropischen Regenwälder an Land. Darüber hinaus binden sie CO 2 , nehmen überschüssige Nährstoffe auf und verbessern somit die Wasserqualität maßgeblich. Zudem wachsen Meeresalgen schneller als jede Landpflanze, beanspruchen zum Anbau keine Landfläche und benötigen für ihr Wachstum keinerlei Dünger oder Pestizide.

Initiative „Protect the Ocean“

Das Team hinter Oceanwell achtet nicht nur auf einen verantwortungsvollen Umgang mit den Schätzen des Meeres, sondern engagiert sich mit der Unternehmensinitiative „Protect the Ocean“ auch aktiv für den Schutz der Meere und ihrer Fauna: Ein Teil des Verkaufserlöses der Oceanwell-Produkte fließt in Umweltprojekte unabhängiger Partner, beispielsweise in die Bergung von Geisternetzen aus der Ostsee durch den Umweltverein One Earth – One Ocean e.V. (oeoo).

Oceanwell beim Kieler Tag der Meeresschutzstadt am 8. Juni

Als Meeresschutzstadt nutzt Kiel den World Oceans Day, um Jung und Alt für den Schutz der Meere zu begeistern und dieses wichtige Thema greifbar zu machen. oceanBASIS präsentiert beim Tag der Meeresschutzstadt eine „Erlebniswelt Algen“ zum Fühlen und Schmecken. kiel-sailing-city.de