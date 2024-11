oceanBASIS, das Kieler Unternehmen hinter der maritimen Naturkosmetik Oceanwell, sammelte vom 1. bis 31. Oktober über den eigenen Onlineshop erfolgreich Spenden für den guten Zweck.

Am heutigen 8. November überreichte Dr. Inez Linke, oceanBASIS Geschäftsführerin, am Firmenstandort in Kiel-Holtenau einen symbolischen Scheck über 1.600 an Prof. Dr. Nicolai Maass aus dem Vorstand der Krebsgesellschaft.

Mit dieser Spende wird die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft ihre Aufklärungsarbeit rund um das Thema Brustkrebs weiter stärken und wichtige Projekte realisieren können , freut sich Prof. Maass, der gleichzeitig Direktor der Klinik für Gynäkologie und Frauenheilkunde,

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel, ist. Brustkrebs ist nach wie vor die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland. Wird sie allerdings rechtzeitig erkannt und behandelt, sind die meisten Erkrankungen heilbar. Daher ist es so wichtig, immer wieder über das Thema Vorsorge zu sprechen!

Inez Linke kommentiert: „Uns haben die vielen positiven, teils sehr persönlichen Rückmeldungen zur Pinktober-Kampagne berührt. Sie zeigen uns, dass wir tatsächlich zur Sensibilisierung für das Thema Brustkrebs beitragen konnten weshalb wir die Spendensumme trotz aktueller wirtschaftlicher Herausforderungen nochmals um 50 % erhöht haben.“

Ergänzt wird die Summe zudem durch eigene Spenden von Oceanwell-Partnern (Fachgeschäfte, Kosmetikerinnen und Spa-Hotels), welche sich an der Aktion beteiligt haben. Die Krebsgesellschaft plant mit der Oceanwell-Spende die Bereitstellung eines Brusttastmodells zur

Selbstuntersuchung, das für die Aufklärungsarbeit in ganz Schleswig-Holstein genutzt werden soll, sowie die Organisation eines Kochkurses für Krebspatientinnen.

Oceanwell engagiert sich schon seit vielen Jahren für nachhaltige Initiativen und den Meeresschutz. Nun will das Unternehmen künftig auch weitere Spendenprojekte unterstützen, die die Gesundheit und das Wohlbefinden der Gesellschaft fördern.

