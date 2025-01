Simon Seis ist seit Dezember neuer Direktor im Wellness- & Genussresort Engel Obertal in Baisersbronn. Der gelernte Koch und Betriebswirt war unter anderem beruflich in Paris, Ras al Khaimah und London. Nach Deutschland zurück kommend, brachte Seis seine internationale Erfahrung in den vergangenen Jahren im Brenners Park-Hotel & Spa sowie in der Max Grundig Klinik in Bühl ein.