Die Interspa Gruppe hat das Waldhotel Berghof in Luisenthal übernommen. Der Bäderspezialist aus Stuttgart betreibt bereits diverse Hotels, Thermen und Erlebnisbäder und möchte nun bei laufendem Betrieb renovieren. In diesem Zusammenhang soll auch das Wellness-Angebot erweitert werden. Das 4-Sterne-Hotel im Thüringer Wald verfügt über 102 Zimmer und Suiten. Die Interspa Gruppe, die erst Ende 2024 das Panoramahotel Oberwiesenthal übernommen hatte, möchte ihr Portfolio in den kommenden Jahren um weitere Häuser in Deutschland ergänzen.