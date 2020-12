Bei der 27. Ausgabe der branchenweit führenden World Travel Awards erhielten die Malediven die begehrte Auszeichnung als „World’s Leading Destination 2020“. Dies ist das erste Mal, dass die Inselnation im Indischen Ozean diesen angesehenen Award für sich entscheiden konnte. In derselben Kategorie traten die Malediven gegen 22 weitere Nominierte wie Dubai, Malaysia, Spanien, Mauritius und Sri Lanka an.

Die 1993 eingeführten World Travel Awards gelten als prestigeträchtigste Auszeichnung der globalen Tourismusbranche. Im Rahmen der Awards werden jedes Jahr exzellente Konzepte der Reisebranche weltweit geehrt. Gerade in Zeiten mit nie dagewesenen Herausforderungen für die Tourismusindustrie ist diese Auszeichnung wichtiger denn je.

64 Nominierungen, Neun Auszeichnungen

Insgesamt wurden die Malediven beim Finale der World Travel Awards in ganzen 40 Kategorien nominiert. Dies beinhaltete acht Nominierungen im Bereich Reiseziele, 53 Nominierungen von Hotels und Resorts in 30 Kategorien und drei Nominierungen in drei exklusiven „World-Kategorien“. Diverse Resorts und weitere touristische Leistungsträger gewannen zusätzlich zum „World’s Leading Destination Award“:

• World’s Leading New Resort 2020: Emerald Maldives Resort & Spa

• World’s Leading Luxury Island Resort 2020: The St. Regis Maldives Vommuli Resort

• World’s Leading Luxury Island Villas 2020: Baros Maldives

• World’s Leading Honeymoon Resort 2020: JA Manafaru

• World’s Leading Water Villa Resort 2020: Four Seaons Resort Maldives at Kuda Huraa

• World’s Leading Seaplane Operator 2020: Trans Maldivian Airways

• World’s Leading Airport Resort 2020: Hulhule Island Hotel

• World’s Leading Luxury Honeymoon Resort 2020: Vakkaru Maldives

Zielgerichtete Marketingaktivitäten sind wichtiger denn je

Die COVID-19 Pandemie hat die weltweite Reiseindustrie und die ganzen Malediven hart getroffen. Als der Lockdown im Frühjahr 2020 begann, wurden sämtliche geplanten Marketingaktivitäten von Visit Maldives gestoppt und auf digitale Plattformen verlagert. Alle Tourismuspartner passten sich nach und nach an die neue Situation an, was unter anderem eine Veränderung der Kommunikation bedeutete, jedoch auch die effektivere Zusammenarbeit von sämtlichen Partnern hervorbrachte.

Titelbild: (c) Baros Maldives