Das Wellness- & Nationalpark Hotel Schliffkopf in Baiersbronn im nördlichen Schwarzwald ist jetzt Teil der BW Signature Collection by Best Western. In der Kollektion von BWH Hotels präsentieren sich unabhängige Privathotels der gehobenen Mittelklasse mit einem besonderen Designkonzept. Sie treten nach außen markenunabhängig auf, profitieren aber von der Marketing- und Vertriebsstärke der globalen Gruppe, wie auch von dem weltweiten Kundenbindungsprogramm Best Western Rewards. Mit seinem Standort auf 1.025 Metern im Schwarzwald ist das Wellness- & Nationalpark Hotel Schliffkopf das höchstgelegene Hotel der Hotelgruppe in Deutschland. Das 4-Sterne-Superior-Hotel ist zudem das einzige Hotel, das im Nationalpark Schwarzwald liegt.