Ein atemberaubender Rooftop Spa mit Infinity Pool, exklusive Luxussuiten und ein neu gestaltetes Gourmetrestaurant mit vielen kulinarischen Highlights.

Das 4 Sterne Superior Hotel Berghof in St. Johann in Salzburg, in der dritten Generation von Familie Rettenwender geführt, hat nach umfassenden Umbauten neu eröffnet. Die ersten Eindrücke versprechen Großes und der neue Glanz des Berghotels weckt Vorfreude auf den nächsten Urlaub in den Bergen.

Familientradition, neu definiert

Seit Jahrzehnten steht der Berghof für Wärme und Herzlichkeit – wichtige Werte, die auch durch den Umbau nicht verloren gehen. Familie Rettenwender sorgt auch in Zukunft dafür, dass die Gäste in die familiäre Atmosphäre eintauchen, die den Berghof so einzigartig macht. Das Motto „Mein Platz. Mein Stück Zuhause.“ bleibt der Fokus bei der Neugestaltung, die auf Entschleunigung, Genuss und Authentizität setzt. Ein Stück Zuhause, mitten im Urlaub – dieses Konzept richtet sich sowohl an Paare als auch an Familien. Für Paare stehen Wellness, Privatheit und das sportliche Bergerlebnis im Vordergrund. Familien profitieren von einem umfangreichen Inhouse-Kids-Angebot, zum Beispiel der Kinderclub und dem entspannten Family-Wellness. Gemeinsam genießt man frische regionale Kulinarik im neuen, lichtdurchfluteten Panoramarestaurant. Ganz nach der Philosophie „herzlich.familiär. authentisch“, öffnet das Hotel Berghof wieder die Türen und lädt zu gemeinsamen Momenten und Erlebnissen ein.

Eingebettet in die wunderschöne Region St. Johann in Salzburg bietet das Hotel Berghof unvergessliche Naturerlebnisse zu jeder Jahreszeit. Im Sommer locken traumhafte Wanderwege und im Winter befindet sich das Hotel direkt gegenüber dem Skigebiet Snow Space Salzburg – Ski Amadé. Die Talstation Alpendorf ist fußläufig erreichbar und bringt Schneebegeisterte in wenigen Augenblicken in ein Ski Paradies. Der Sommerurlaub im Hotel Berghof verspricht Abenteuer auf verschiedenste Arten: Wanderausflüge, Sportkurse, Fahrradtouren, Golfschnupperkurse und vieles mehr. Ob Sommer oder Winter, für jeden Gast finden sich passende Aktivitäten und der Aufenthalt wird unvergesslich.

Wellness für alle Generationen

Ein Highlight der Neugestaltung ist der Wellnessbereich, der sowohl Indoor- als auch Outdoor-Angebote umfasst. Erwachsene können sich auf den exklusiven Rooftop Spa Adults Only freuen, der mit einem Infinity Pool, Ruheräumen und einer Panoramasauna bei 360° Bergblick zu jeder Jahreszeit verzaubert. In der bestehenden Saunawelt finden Erwachsene Wärme, Entspannung und Wohlbefinden. Familien genießen zusätzlich den Indoor Pool und im Sommer den Outdoor Pool mit Wasserrutsche im wunderschönen Naturgarten. Ob jung oder junggeblieben – alle werden im neuen Berghof Freiraum finden und viele Erinnerungen an tolle Urlaubsmomente mit nach Hause nehmen.

Unter dem Motto „frisch.regional.natürlich“ wird auch der Gaumen der Gäste verwöhnt. Lokale Produkte, regionale Einflüsse und eine raffinierte Küche runden das Gesamtpaket im Berghof Hotel ab. Vom stärkenden Frühstück vom Genussplatz bis hin zum mehrgängigen Abenddinner wird der jeweilige Aufenthalt der Gäste geschmackvoll begleitet. Das lichtdurchflutete und stilvolle Design des Restaurants sorgen für eine besondere Atmosphäre und der Panorama Ausblick weckt die Vorfreude auf das nächste Abenteuer.