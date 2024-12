Zum Jahresanfang starten viele bereits in die Urlaubsplanung für das neue Jahr. In einer aktuellen, repräsentativen Umfrage in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov hat das Online-Reiseportal weg.de ermittelt, was Reisenden bei der Wahl ihres Urlaubsziels besonders wichtig ist. Dabei liegt Erholung mit 65 Prozent ganz vorne, gefolgt von gutem Essen mit 53 Prozent. Auch warme Temperaturen (45 Prozent) und viel Sonne (38 Prozent) sowie Kulturangebote (32 Prozent) gehören für deutsche Reisende zu den wichtigsten Kriterien.

Erholung – 65 Prozent sind auf der Suche nach Entspannung

In stressigen Zeiten gerät die Work-Life-Balance oftmals aus dem Gleichgewicht. So zeigt die Umfrage, dass die Sehnsucht nach einer entspannten Auszeit groß ist. Eine Reise auf die Malediven eignet sich ideal, um diesem Bedürfnis nachzukommen. Die insgesamt mehr als 1.000 Inseln im Indischen Ozean bieten neben Traumstränden, blauen Lagunen und bunten Riffen einen Ort zum Entspannen. Ein weiterer Vorteil: Die Inseln locken das ganze Jahr über mit warmen Temperaturen. In Europa lädt die beschauliche und südlichste Azoreninsel Santa Maria zu ruhigen Stunden ein. Malerische Buchten sind ideal zum Nichtstun und die grüne Landschaft eignet sich zum gemütlichen Spazieren mit atemberaubendem Meerblick. Aufgrund der begrenzten Unterkunftsmöglichkeiten sollten Reisende bei diesem Ziel nicht zu lange zögern. Auch die Stadt Nafplio in Griechenland gehört zu den ruhigsten Orten Europas und verspricht Erholung pur. Der griechische Hafenort auf dem Peloponnes wartet mit imposanten Bauten und verlassenen Stränden. In der hübschen Altstadt finden Urlauber gemütliche Tavernen zum Genießen kulinarischer Köstlichkeiten.

Gutes Essen – 53 Prozent schätzen feine Kulinarik im Urlaub

Apropos Kulinarik: Gutes Essen zählt für mehr als die Hälfte der Befragten zu den wichtigsten Kriterien bei der Wahl des Urlaubsziels – Reisende freuen sich darauf, neue Geschmäcker und lokale Gerichte zu testen. Pizza kennt zwar jeder, doch wer einmal in den Genuss einer Pizza in Neapel gekommen ist, möchte nie mehr eine andere essen. Margherita-Fans kommen in der Stadt in Süditalien voll auf ihre Kosten und genießen dort die klassische Pizza Napoletana mit dickem, luftigem Rand. Auf den Kanarischen Inseln hingegen mischen sich Einflüsse und Zutaten aus Spanien, Afrika und Lateinamerika und sorgen für ein besonderes Genusserlebnis. Unbedingt probieren sollten Reisende lokale Tapas mit einer Auswahl an verschiedenen Fleisch- und Fischsorten, Kartoffeln und Gemüse. Authentisches Essen lässt sich in den sogenannten Guachinches, kleinen lokalen Restaurants, genießen. Als weiteren Hotspot für Foodies ist Japan zu empfehlen. Neben authentischem Sushi in jeglicher Form genießen Feinschmecker hier auch Gerichte wie Ramen, Miso Suppe oder Gyoza. Im Land der aufgehenden Sonne finden Reisende an jeder Ecke köstliche traditionelle Gerichte.

