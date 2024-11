Das Bareiss in Baiersbronn ist bekannt für seine ausgezeichnete Küche. Patron Hermann Bareiss sowie die nächste Generation mit Britta und Hannes Bareiss legen zudem großen Wert auf stil- und anspruchsvolles Wohnen. So war der Umbau der Penthouse- zur neuen Suiten-Etage mit elf Suiten in diesem Jahr ein zentrales Projekt. Es wurde im September abgeschlossen.

„Im Bareiss haben wir einen wunderbaren Dreiklang aus schönster Landschaft und Natur, einer exzellenten Küche mit feinstem Essen und einem Wohn-Erleben, in dem sich der Gast rundum wohl und geborgen fühlt“, so Hermann Bareiss.

Die neu gestalteten Suiten und Doppelzimmer-Appartements des 5-Sterne-Superior Hauses befinden sich in Südlage und bieten Ausblicke ins Grüne. Ein Höhepunkt ist die Bareiss Luxus Wellness Suite mit 155 Quadratmetern für bis zu vier Personen. Wie alle anderen Suiten verfügt sie über ein großes Master-Bad mit freistehender Badewanne und eigener Sauna. Die Wellness- und die Panorama-Suite haben jede einen exklusiven Zugang zur Dachterrasse mit Saunahaus beziehungsweise Whirlpool und Lounge.

Ebenfalls zum neuen Standard gehört eine Anrichte für Getränke, Kaffee und Tee, in den Mastersuiten sogar mit klimatisiertem Weinfach für Rotweine und Weißweine im Wohn- und Essbereich. Jede der vier Suiten ist durch besondere Extras charakterisiert. So ist die Bareiss Luxus Familien-Suite (ca. 125 m²) auch ein Zuhause für den Mehrgenerationen-Urlaub. Alle Gäste in der Penthouse-Etage kommen in den Genuss eines Balkons.

„Im Bareiss gelingt uns die Balance, immer mit der Zeit zu gehen, ihren Ansprüchen zu genügen und zugleich harmonisch an die Tradition herzlicher Schwarzwälder Gastlichkeit anzuschließen“, sagt Hannes Bareiss.