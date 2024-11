Es ist soweit! Die Bewerbungsphase für die SPA Star Awards 2025 ist eröffnet.

Ob Newcomer, Retreat oder Medical Spa – es geht um das Besondere in Ihrem Haus.

Ihr Konzept steht im Vordergrund sowie Ihr Engagement rund um die Themen Spa, Wellness und Gesundheit.

Es zählen Gastfreundschaft, Komfort und hochwirksame Anwendungsleistungen, daneben Storytelling sowie ganz viel Liebe zum Detail in Bezug auf außergewöhnliche Designs, aufwändige Renovierungen und Restaurationen, grüne Standards, energieeffiziente Lösungen sowie umfassende und innovative Wohlfühl-, Gesundheits- und Fitnessangebote.

Bewerben Sie sich mit Ihrem Hotel oder Day Spa in bis zu zwei Kategorien: Newcomer, Green Konzept, Spa Konzept, Medical Spa Konzept, Spa Team, SPA Star Plus und den beiden neuen Kategorien Retreat und International. Die Einbeziehung für die Wahl zum Publikumspreis erfolgt automatisch.

Laden Sie hier das Bewerbungsformular für die SPA Star Awards 2025 als pdf herunter:

Die Teilnahmebedingungen zu den SPA Star Awards 2025 finden Sie hier als pdf:

Der Bewerbungsschluss ist der 7. Februar 2025

Alle Gewinner und Nominierten der SPA Star Awards 2025 werden am Gala-Abend während der Veranstaltung FORUM SPA inside ausgezeichnet.

Bitte vormerken: FORUM SPA inside findet vom bis 4. Juni 2025 im Seezeitlodge Hotel & Spa statt.

Die Gewinner und Nominierten der SPA Stars 2024:

Sieben Kategorien standen zur Auswahl bei den SPA Star Awards 2024: Newcomer, City Spa, Green Konzept, Spa Konzept, Gesundheits-Konzept, Spa Team und SPA Star plus. Zudem verlieh die Jury an ein besonders außergewöhnliches Haus einen Special Award. Und auch Sie, liebe Leser und Leserinnen, haben Ihren Favoriten gevotet.

Newcomer

City Spa

SPA Star Plus

Green Konzept

Spa Team

Gesundheits-Konzept

Spa Konzept

Impressionen der Preisverleihung

SPECIAL AWARD: Gewinner Resort Bergkristall, Oberstaufen

Tolle Aussichten hat man im Bergkristall von überall, egal ob von den neuen Suiten, dem Restaurant oder dem 2700 Quadratmeter großen Kristall Spa. Das beeindruckt zudem mit Highlights wie dem Outdoor Infinity Pool und der Event-Outdoorsauna mit herrlichem Blick auf den hauseigenen Wildpark mit Platzhirsch Hansi (Foto: Michael Huber Fotografie)

Ein Kraftort auf 850 Höhenmetern in bester Alleinlage, das ist das 4-Sterne-Superior-Hotel Bergkristall in Oberstaufen. Der besondere Rückzugsort verbindet Allgäuer Wurzeln mit zeitgemäßem Design und schönster Natur. Seit dem großen Um- und Ausbau 2018 empfängt das von Familie Lingg in dritter Generation geführte Resort seine Gäste mit modernem Interieur in 75 Zimmern und Suiten.

Als eine der Top-Wellness-Adressen in Bayern punktet das Haus durch das weitläufige, 2700 Quadratmeter große Kristall Spa und beeindruckt mit weiteren Highlights wie dem Outdoor Infinity Pool sowie der großen Event-Outdoorsauna mit Blick auf den hauseigenen Wildpark und den Liebling aller Gäste: Platzhirsch Hansi.

Kulinarisch setzt das Bergkristall auf seine regionalen Wurzeln, leicht und zeitgemäß interpretiert. Der Küchenchef und sein Team kreieren dazu täglich Speisen À-la-Carte nach dem 80/20-Prinzip – sprich 80 Prozent gesund speisen durch das bewusste Weglassen von Zucker und Weißmehl, ohne auf Geschmack zu verzichten. Bei den restlichen 20 Prozent darf es auch mal etwas Süßes sein.

Bei vielen Gästen beliebt: die Angebote zum Entschlacken und Entgiften. Jeweils im Frühjahr und im Herbst gibt es Retreats mit „Fasten nach Schroth“ und mit reizarmer und vegan-basischer Kost.

www.bergkristall.de

Foto: www.guenterstandl.de

„Das familiengeführte Resort Bergkristall zählt zu den Top-Wellness-Adressen in Deutschland – und das seit vielen Jahren. Das Hotel liegt in schönster Umgebung mit atemberaubendem Panorama und ist ein Ort der tiefgreifenden Erholung für Körper, Geist und Seele.“

Foto: www.guenterstandl.de

PUBLIKUMSPREIS: Gewinner Moselschlösschen Spa & Resort, Traben-Trarbach

(Foto: Dominik Ketz)

„Kraftort an der Uferpromenade

in Traben-Trarbach“

Der Fluss spielt die Melodie Ankommen und sich wohlfühlen – genauso ist es, wenn man im schönen Moselschlösschen eincheckt. Eine herzliche Begrüßung, die Koffer werden einem abgenommen, die Anmeldeformalitäten später erledigt – nach einem Willkommens-Getränk auf der schönen Terrasse. Der Blick schweift über eine gepflegte Parkanlage,wo einige Gäste auf Sonnenliegen unter leuchtend roten Sonnenschirmen schon im tiefen Relax-Modus sind. Sie haben Anreisestress und Alltagssorgen längst adé gesagt. Das Moselschlösschen Spa & Resort in Traben-Trarbach, ein Adults-only-Hotel, ist in den charmanten historischen Mauern eines ehemaligen Weinkontors direkt an der Uferpromenade der Mosel zu Hause. Mit 72 Wohlfühlzimmern, Maisonetten und Suiten, sowie dem neuen Spa ist es der perfekte Ort für eine kleine Auszeit. Von anfang an bereitet das sympathische wie professionelle Mitarbeiter-Team den Gästen Gaumenfreuden, erfüllt Wellnessträume und gibt die besten Tipps für unvergessliche wie entspannte Tage an der Mosel.

www.moselschloesschen.de

Zauberhafte Auszeit – im neuen Spa findet jeder Gast seinen Lieblingsbereich zum Durchatmen und Energie tanken. Kraft- und Wohlfühlorte sind auch die 72 elegant designten Zimmer und Suiten (Foto: Dominik Ketz)

Die Verleihung der SPA Star Awards 2024 fand im Rahmen von Spa Life Germany am 25. Juni bei einem Gala-Abend im Magazin3 der Alten Saline, Bad Reichenhall, statt.

(Foto: shutterstock/Sina Ettmer Photography)

Unsere Jury

Nathalie Aron,weltweit bekannte Reise-Bloggerin und Spa-Influencerin mit fast 1,2 Millionen Followern auf ihren Social Media Kanälen Voyagefox, sowie Voyagefox.net, Dresden

Anna Berit Bader, Reisejournalistin mit Schwerpunkt Wellness und Beauty, München

Mirja Eckert, Geschäftsführerin des Beratungsunternehmens THE NEW sowie Expertin für Nachhaltigkeit, Megatrends und zukunftsrelevante Lebensweisen, Stuttgart

Jessica Hilberath, Social Media Expertin, Setup Coach, Kommunikationstrainerin und Gründerin der Agentur Setup Coach Media, Berlin

Marina Jagemann, Journalistin, Manager Editor & Founder von www.marinajagemann.com sowie Podcasterin mit dem Schwerpunkt „The Art of Anti-Aging“, Tegernsee

Simon Kellerhoff, Diplom-Sportwissenschaftler, Schwerpunkt Ökonomie und Management, sowie Wellness- und Gesundheits-Experte am IST-Studieninstitut und der IST-Hochschule, Düsseldorf

Dr. med. univ. Imke König, Ärztin und Medical Spa Direktorin Schloss Elmau Luxury Spa Retreat & Cultural Hideaway, Krün

Hans-Peter Veit, Director of Spa & Recreation Appenzeller Huus Gonten

Marcel Wladasch, Travelblogger, Instagramer, Social Media Consultant und Inhaber der PR-Agentur Travel with Massi, München

Franka Hänig, Geschäftsführerin von redspa media GmbH, sowie Herausgeberin und Chefredakteurin von SPA inside und SPA direkt, Baden-Baden