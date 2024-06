Nominiert Severin’s Resort & Spa, Sylt

Die Weite der Insel spiegelt sich in dem 2000 Quadratmeter großen Severin’s Spa mit glasüberdachtem Pool, drei Themensaunen sowie orientalischem Hamam wider. Yoga- und Pilateskurse, sowie wärmende Steinmassagen, ayurvedische Behandlungen, Rituale auf der Quarzsandliege sowie eine maßgeschneiderte Ernährungsberatung sorgen für einen unvergesslichen Aufenthalt (Foto: Tom Kohler)

Durchatmen und die salzige, allergenfreie Nordseeluft spüren. Im Nu sind die Atemwege frei, Durchblutung und Stoffwechsel angeregt. Die Einmaligkeit der Insel Sylt und ihrer Natur ist dem Severin’s Spa nicht nur schönste Naturkulisse, sie inspiriert die Philosophie des Spa und verleiht den Behandlungen eine intensive Wirkung. Ein Highlight: Eine Behandlung nach dem ,,Sylter-KräfteKompass“. Dabei reserviert der Gast ein Zeitfenster, um gemeinsam mit dem Therapeuten und der individuellen Ausrichtung durch den Kompass eine eigens auf seine Bedürfnisse abgestimmte Behandlung zu kreieren, die entweder strafft, regeneriert oder stimuliert. Die vier Sylter Kräfte Schönheitskraft, Naturkraft, Sonnenkraft und Wasserkraft entsprechen dabei jeweils einer der vier Sylter Naturlandschaften. Passend dazu wurden gemeinsam mit der Spa-Marke Dorissima vier Kräfte-Öle entwickelt – wohltuend für Körper, Geist und Seele. www.severins-sylt.de

Nominiert La Maiena Meran Resort, Meran

Großzügigkeit und Lifestyle sind die Devise fürs Wohlfühlen im La Maiena Meran Resort im Weindörfchen Marling oberhalb der Kurstadt Meran. Gerade eben, zu seinem 60. Geburtstag, hat das Haus mit seinem Sensa-Spa zwischen Apfelbäumen und imposanter Bergkulisse wiedereröffnet (Foto: Brandnamic)

Place to be Das La Maiena Meran Resort von Familie Waldner zählte bereits vor der aufwändigen Renovierung mit Infinity Pool, Familien-Wellnessbereich und Saunawelt zu den besten Wellness-Oasen Südtirols. Nun wird mit einer neuen Aufgusssauna inklusive Panoramablick auf Meran, Whirlpool, Fitnessbereich und Relax-Bereichen das i-Tüpfelchen gesetzt. Ein Highlight sind im Sensa Spa die offenen Räume der Nail- & Face-Bar und des Hair-Studios. Der großzügige Fitness- und Bewegungsbereich ist nach dem Umbau bei Schlechtwetter nun die perfekte Alternative zu Outdoor-Aktivitäten. Das Sensa Spa ist der neue Place to be für Hotelgäste und Locals, umrahmt von einem Rundum-Verwöhnprogramm im Spa. Auch der kulinarische Ansatz „Health Snack and Drink“ ist im Spa zu spüren: Das ist Erholung mit allen Sinnen über Meran. www.lamaiena.it

Gewinner Klosterhof – Alpine Hideaway & Spa, Bayerisch Gmain

Zeit zu zweit Im Klosterhof Alpine Hideaway & Spa im idyllischen Bayerisch Gmain im Berchtesgadener Land könnte ein perfekter Aktiv-Urlaub zum Beispiel so aussehen: vormittags eine Wanderung in der traumhaften Bergwelt mit Picknick an einem Panorama-Aussichtspunkt, nachmittags relaxen im Artemacur Spa, und vor dem kulinarischen Abschluss des Tages vielleicht noch eine Yoga-Session … Die Natur rund um das 4-Sterne-Superior-Hideaway lädt geradezu dazu ein, hier runterzukommen und Zeit für sich zu haben. Und genau diese Auszeit, fernab von Hektik und Alltag, ist auch perfekt für werdende Mütter und Väter. Der Klosterhof bietet dazu umfassende Babymoon-Programme sowie Pre-Natal Yoga Retreats an: Die Bedürfnisse werden zu Beginn des Aufenthaltes durch einen spezifischen Schwangerschafts-Gesundheitsbogen ermittelt. Die Behandlungen werden von speziell ausgebildeten Therapeuten durchgeführt. Gesichtsbehandlungen mit Naturkosmetik von Travenmoor, sanfte Massagen, Lymphdrainagen und auch das Floaten in Reichenhaller Alpensole sowie Schwangerschaftsyoga oder Rücken-Fit für werdende Mütter sind eine Wohltat und geben Energie für den baldigen Nachwuchs. www.klosterhof.de

(Foto: Julian Artner) Im Berchtesgadener Land punktet der Klosterhof nicht nur mit seinen 65 Zimmern und Suiten sowie Spa Lofts mit Whirlpool und Bergblick, sondern auch mit seinen Babymoon-Specials