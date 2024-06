Nominiert Posthotel Achenkirch am Achensee

Zur Ruhe kommen durch Qi-Gong, Tai Chi oder dank eines der wohltuenden Signature Treatments mit Tiroler Steinöl. Entspannung bietet die 7000 Quadratmeter große Wasser- und Saunawelt unter anderem mit Yin-Yang-Pool, einem Meditationsraum und Soledom

Kraft schöpfen Zur Ruhe kommen und sich wieder auf das Wesentliche ausrichten – das Posthotel Achenkirch von

Familie Reiter lädt seine Gäste zu einer Reise zum Ich ein. Auf 36 000 Quadratmetern in unmittelbarer Nähe zum Tiroler Achensee bietet das 5-Sterne-Hotel nur für Erwachsene viel Raum, um für sich Neues zu entdecken, sich auszuprobieren und um ganzheitlich wieder die innere Mitte zu finden: Qi-Gong und Tai Chi mit dem eigenen Shaolin-Meister lernen oder im Dojo-Raum Yoga und Meditation praktizieren. Im Atrium Spa, dem Refugium für Schönheit und Gesundheit, bringt eine Ärztin für Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) die Energie wieder zum Fließen. Komplettiert wird dieses Angebot täglich durch wohltuende TCM-Gerichte. Die Gäste können natürlich auch das Beste aus der Alpenküche genießen. Toll: Produkte und Zutaten kommen aus der eigenen Landwirtschaft des Hauses.

Sich mal so richtig auspowern? Dafür hat das traditionsreiche Posthotel ebenfalls ein vielfältiges Angebot. In den Indoor- und Outdoor-Anlagen kann man Tennis und Squash spielen, auf der eigenen Golfanlage Bälle schlagen und in den Fitnessräumen trainieren. Zum Wandern und Fahrradfahren bietet sich die Gegend um den Achensee ebenfalls perfekt an. www.posthotel.at

Nominiert Hotel Bergeblick, Bad Tölz

In einer der schönsten Naturlandschaften Deutschlands zur Ruhe kommen und wieder Kraft für den Alltag schöpfen: Das Hotel Bergeblick bietet dafür inspirierende Plätze für Entschleunigung, Meditation, Yoga und dermatologische Anwendungen (Foto: michaelstephan.com)

Die Magie der Stille Alles dreht sich um Entscheunigung und innere Ruhe. Im Spa des neu eröffneten Hotel Bergeblick in Bad Tölz geht es nicht in erster Linie um die körperliche, sondern vielmehr um die geistige Erholung. Nicht ein überbordendes Programm, sondern das Fokussieren auf das Wesentliche möchte man den Gästen anbieten. Diesen Gedanken findet man in der außergewöhnlichen Architektur und der nachhaltigen Bauweise des Hotels, was über 38 Doppelzimmer, acht Suiten sowie drei exklusive Lodges mit eigenem Pool und viel Privatsphäre verfügt. Das einzigartige Senses Haus punktet mit lichtdurchflutetem Ruheraum, Erlebnisdusche, Infrarotkabine sowie einer Sauna mit Panoramablick in den Wald. Der große Pool mit Sonnendeck, der großzügige Raum für Pilates, Yoga und Meditation sowie die zahlreichen Ruheplätze sind hier zu finden. Das Senses Haus wird ergänzt durch einen puristischen Spa-Bereich. In dessen Zentrum befindet sich eine bayerische Gumpe, welche von den beckenartigen, in Stein ausgespülten Wasserlöchern der umliegenden Flüsse und Seen inspiriert wurde. www.hotel-bergeblick.de

Gewinner Luisenhöhe – Gesundheitsresort Schwarzwald, Horben

„Was für eine Lage! Mitten im idyllischen UNESCO-Biosphärengebiet Schwarzwald ist ein neues Hotel entstanden, das seinen Gästen ganz unaufdringlich einen rundum gesundheitsbewussten Aufenthalt garantiert.“

Ein Naturort in bester Lage, voller Gastfreundschaft, exzellenter Ausstattung und kulinarischer Genüsse kombiniert mit einer natürlichen Gesundkultur, die sich durch das gesamte Haus zieht – das ist die neue Luisenhöhe. Das Gesundheitsresort ist harmonisch in die Landschaft integriert, auf einem Hochplateau am Westhang des Schauinsland-Massivs in 600 Metern Höhe mit einem atemberaubenden Panoramablick. Wer hier anreist, darf ein ganz individuelles Wohlfühlerlebnis mit gesundheitsfördernden Impulsen und Inspirationen erwarten. Dafür haben Ärzte, Therapeuten und Wissenschaftler ein Gesundheitskonzept entwickelt, was in der Luisenhöhe individuell ausgerichtet auf die spezifische Situation des einzelnen Gastes angewandt wird. Ziel des Programms ist es, die körperliche Leistungsfähigkeit und das allgemeine Wohlbefinden bis ins hohe Alter zu erhalten und zu optimieren. Ausdauer, Koordination, Beweglichkeit und Kraft sind dabei die Eckpfeiler.

www.luisenhoehe-hotel.de

(Foto: Ydo Sol)