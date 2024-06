Nominiert St. Martins Therme & Lodge, Frauenkirchen

Leises Rascheln im Schilf, zartes Zirpen, heiseres Quaken, sanftes Plätschern und die wohltuende Wärme des Wassers auf der Haut – in der St. Martins Therme & Lodge im Burgenland möchte man die Gäste wieder stärker für ihre Umwelt sensibilisieren, die Sinne schärfen und entschleunigen (Foto: Dragan Dok)

Eintauchen. Abtauchen. Entdecken. In Österreichs einziger See-Therme im burgenländischen Seewinkel sind Luxus-Auszeit, Thermen-Erlebnisse und Seewinkel-Safaris eins. Es ist die Kombination aus Wellness und dem intensiven Erleben der Natur, die diesen Ort so außergewöhnlich macht. Direkt am Rande des Naturreservats Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel zu finden, spielt Wasser eine große Rolle: mit dem hauseigenen, acht Hektar großen Badesee und wohlig-warmem Thermalwasser in zwei exklusiven Lodge Spa-Bereichen. Neben einer großen Anzahl von Spa-Angeboten hat sich die Therme vor allem auf Programme spezialisiert, die die Umgebung und den natürlichen, biologischen Rhythmus des Menschen aktiv einbeziehen, um so präventiv auf die Gesundheit der Gäste einzuwirken. Nur dastehen und Vögel beobachten, das geht in Begleitung eines Rangers am besten und lässt erkennen, wie wertvoll und wohltuend Achtsamkeit und die Stille sind. www.stmartins.at

Nominiert ZillergrundRock – Luxury Mountain Resort, Mayrhofen

Ruhepool „Rock“ im Namen des Luxury Mountain Resort am Naturpark Zillergrund bei Mayrhofen steht nicht nur für die majestätischen Felsen, die das Resort umgeben – es symbolisiert Beständigkeit und Zuverlässigkeit. Wie ein Fels in der Brandung wird den Gästen ein sicherer Hafen der Ruhe und des Luxus inmitten der beeindruckenden Tiroler Berglandschaft geboten. Gleichzeitig ist es ein architektonisches Meisterwerk: Imposante Brücken verbinden die verschiedenen Gebäude miteinander und geben dadurch ungewöhnliche Ausblicke und Eindrücke in die Natur frei. Das 4-Sterne-Superior-Hotel bietet Wellness par excellence mit zwei Spa-Bereichen auf über 3500 Quadratmetern. Der doppelte 25-Meter-Outdoor-Pool auf zwei Ebenen mit Panoramablick in die Berglandschaft ist das Herzstück des Sky Spa. Der #bestskypoolever² ist ein Infinity-Pool und gehört zu den Rooftop-Highlights. Er umfasst neben den 50 Metern Schwimmfläche ein Sonnendeck mit Himmelblick für echte Sonnenanbeter. Einfach durch die Türe schwimmen und den Bergen durchs Wasser entgegengleiten … Im Natur Spa wird einem wohlig warm: in der Blockhütten-Sauna, in der duftenden Zirbensauna oder beim aromatischen Aufguss im Zillertaler Kräuterdampfbad. Zahlreiche Relax-Plätze im Innen- und Außenbereich laden mit Hängeliegen oder Wasserbetten zum Verweilen ein. www.zillergrund.at

Gewinner Seezeitlodge Hotel & Spa, Gonnesweiler

(Foto: www.guenterstandl.de)

„Es gibt Orte, die eine besondere Kraft haben. Sie lassen uns spüren: Hier bin ich richtig! Die Seezeitlodge ist ein solch außergewöhnlicher Ort.“

Uraltes Wissen Exponiert gelegen auf einem kleinen, bewaldeten Kap – mit Blick über den Bostalsee im Sankt Wendeler Land im Saarland. Erbaut zwischen der Geborgenheit des Waldes, der Weite des Sees und verknüpft mit der regionalen Kulturgeschichte der Kelten – dieser Biographie fühlen sich Kathrin und Christian Sersch von der Seezeitlodge verbunden und verpflichtet. Ob Wellness, Kulinarik, Architektur oder Design – uraltes Wissen um Lebensrhythmen, Jahreszeiten, Naturrituale und Heilkräuter fließt in alle Bereiche des außergewöhnlichen Hotels mit ein. Das Haus mit 97 Zimmern (davon 14 Suiten) wurde im Juli 2017 eröffnet. Gerade wurde das Seezeit Spa mit nun 5000 Quadratmetern fast verdoppelt. Eines von vielen Highlights ist das keltische Außensaunadorf mit drei Saunen, Duschhaus, Ruheräumen und einer Jurte. Das Hotel und vor allem das Spa wurden nach dokumentierten Erdenergien ausgerichtet, um diese maximal für die Erholung der Gäste zu nutzen.

https://seezeitlodge-bostalsee.de