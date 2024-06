Nominiert Der Böglerhof – Pure Nature Spa Resort, Alpbach

Acht neue Wohlfühlsuiten bereichern das Angebot. Neu im Böglerhof ist auch der Badesee mit beheiztem Outdoorpool, eine Infrarotkabinestube, Eventsauna, Biosauna und Dampfbad sowie ein Ruheraum. Herrlich erfrischend sind die Behandlungen mit der Aloe-Vera-Pflege Pharmos Natur

Sommergefühle Im Tiroler Alpbachtal finden Genießer mit Böglerhof – Pure Nature Spa Resort eine exklusive Adresse für beste Entspannung in den Bergen. Alpbach gilt als das schönste Dorf Österreichs und ist das Zuhause des Hotels, das im letzten Dezember nach umfangreichen Umbauten wiedereröffnet und von der Wirtschaftskammer Tirol sogleich mit fünf Sternen prämiert wurde. Der Böglerhof begeistert nun unter anderem mit seinem neuen „pure nature.spa – adults only“. Der großzügige Badesee und der beheizte Outdoorpool schmiegen sich in die beeindruckende Naturkulisse und lassen Sommergefühle hochleben. Seit wenigen Monaten sind die neuen Wohlfühlsuiten im Böglerhof fertig, davon vier luxuriöse Penthouses mit Balkon und einem sensationellen Ausblick ins Grüne. www.boeglerhof.at

Nominiert Naturresort Puradies, Leogang

Das neue Heaven Spa des Naturresort Puradies begeistert durch seine einzigartige Architektur, die sich auch in das Nachhaltigkeitskonzept des Naturresorts perfekt einfügt. Überall finden sich gemütliche Rückzugsorte zum Durchatmen und Innehalten (Foto: Creating Click OG)

Naturarchitektur Das Naturresort Puradies im Salzburger Land ist ein wahrer Rückzugsort. Inmitten von Wiesen und Wäldern ist das Chaletdorf in Leogang mit Hotel in Alleinlage auf einem Plateau bester Ausgangspunkt für Aktivitäten in den Bergen. Das neue Heaven Spa ist auf 1500 Quadratmeter gewachsen und entführt die Gäste in eine Oase der Entspannung, wobei traditionelle und moderne Ansätze harmonisch miteinander verbunden wurden. Die Naturarchitektur ist hell, harmonisch und warm, mit vielen Ruheinseln und Kuschelkojen. Erwachsene können im Adults only-Saunahaus mit vier Saunen regenerieren: In der Wasserwelt mit Outdoor Infinity Pool sowie Kinderpool fühlen sich große und kleine Gäste pudelwohl. Für sich steht der herrliche Garten mit Naturbadeteich und unverbautem Bergpanorama – einfach puradiesisch. www.puradies.com

Gewinner Moselschlösschen Spa & Resort, Traben-Trarbach

(Foto: Dominik Ketz)

„Ein wahres Schmuckstück hinter historischen Mauern

ist das Moselschlösschen in Traben-Trarbach. Herzstück ist

das neue Spa, das den Gästen viel Raum zum Erholen bietet und mit vielen liebevollen Details überrascht.“

Alles im Fluss Eingebettet zwischen Weinbergen und der Mosel, direkt am Fluss, ist das 4-Sterne-Superior-Hotel Moselschlösschen im geschichtsträchtigen Traben-Trarbach ein neues Ziel für Wellnessfans. Seit April 2022 präsentiert sich das Ensemble aus malerischen, historisch geprägten Gebäuden nach umfassendem Umbau als Spa-Domizil. Schon von außen lädt das Resort mit großzügigen Glasfronten, Balkonen, Pool und Ruhezonen im Freien zum Erholen ein.

Der weitläufige, lichtdurchflutete Wellnessbereich des Adults only-Refugiums erstreckt sich auf 2500 Quadratmetern und über zwei Etagen, die Formen des Innenbereichs sind fließend und vom Verlauf der Mosel sowie dem „Fluss des Lebens“ inspiriert. Sanft geschwungene Wände in natürlichen Farbtönen führen zum 130 Quadratmeter großen, beheizten Innen- und Außenpool, den Behandlungsräumen und den exklusiven Lady- sowie Private Spa-Bereichen. Die Gäste können aus verschiedenen Treatments, Beauty-Behandlungen und Massagen wählen. Die Saunawelt mit Schneeraum, Kneipp-Becken, verschiedenen Saunen, Highlight-Ruheräumen mit Hängesesseln und Kuschelecken sorgen für pures Wohlbefinden. Ergänzt wird das Spa durch einen modern ausgestatteten Fitness- sowie einen Yoga- und Meditationsraum. „Alles im Leben ist im Fluss, in Bewegung und im Wandel“ – von dieser Philosophie werden die Eigentümer Matthias Ganter und Hans Schneider getragen.

www.moselschloesschen.de