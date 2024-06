Erfolgreicher Beauty Talk bei Breuninger in München

Renommierte Experten teilen mit 200 Gästen neueste Erkenntnisse und Trends in der Hautpflege.

Am 11. Juni lud Breuninger gemeinsam mit PREMIUM Quarterly, dem Magazin für Health, Wellbeing und Premium Lifestyle, zu einem exklusiven Beauty Talk unter dem Motto „Unlocking the Power of Skincare“ ein. Gemeinsam mit Beautypartner La Mer und in entspannter Atmosphäre in der Beauty Welt des Breuninger München Flagship-Stores, informierten die renommierten Münchner Fachärztinnen für ästhetische und plastische Chirurgie Dr. Caroline Kim und Dr. Victoria Hoffmeister gemeinsam mit Rodolphe Bories, Education & Consumer Experience Director von La Mer, über die neuesten Entwicklungen und Trends in der Hautpflege und ästhetischen Medizin.

Begrüßt wurden die rund 200 Gäste von Stephanie Neureuter, Herausgeberin von PREMIUM Quarterly, und Alexander Entov, Geschäftsleiter Breuninger Flagship München. Geleitet wurde der Talk von Moderatorin Vanessa Eichholz, die durch den Abend führte und einen spannenden Austausch zwischen den Gästen und Experten ermöglichte. www.breuninger.com

Alexander Entov, Stephanie Neureuter