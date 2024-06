flaconi: Partnerschaft für die The Beauty Press Days

Nach dem erfolgreichen Auftakt der ersten „The Beauty Press Days” im Oktober vergangenen Jahres, kreierte flaconi nun als offizieller Sponsoringpartner am 18. und 19. April 2024 ein besonderes zweitägiges Event im Herzen Berlins.

The Beauty Press Days powered by flaconi lud Medienvertreter, Content Creators und weitere Akteure aus der Beauty Branche ins flaconi Headquarter in Charlottenburg ein, um etablierte und aufstrebende Beauty Brands zu erleben.

Die Community Area des flaconi Headquarters wurde mit kreativen Konzepten und Brand-Booths der Marken Alessandro, CLARINS, Color WOW, MAC, Maria Nila, Narciso Rodriguez, Sol de Janeiro und Tangle Teezer in eine Beauty Lounge transformiert. flaconi deckte mit den Kategorien Parfum, Skincare, Make-up, Haar und Spa das vielfältige Spektrum der Beauty-Industrie ab.

Die Besucher konnten über zwei Tage die Marken und ihre Produktwelten hautnah erleben, sich vernetzen und austauschen. Neben Produkthighlights, präsentierten die Marken neue Lancierungen und boten Beauty-Services wie Haarstylings, Nageldesigns, Handmassagen, Beratungen und Kalligraphie an.

Für flaconi ist die Partnerschaft für die The Beauty Press Days essentiell, um nicht nur der Beauty-Industrie eine eigene Plattform zu bieten, sondern auch um als Berliner Unternehmen die Heimatstadt als Beauty-Standort weiterzuentwickeln.

Die nächsten The Beauty Press Days powered by flaconi in 2024 finden voraussichtlich im Oktober in Berlin statt. www.flaconi.de