Das luxuriöse A-ROSA Resort am Gardasee in Salò verspricht Dolce Vita an einer der schönsten Buchten am Westufer des Gardasees.

Das neue A-ROSA Lago di Garda im eleganten Badeort Salò präsentiert sich als Garten der Sinne: Die Architektur schmiegt sich in sanft gekurvten Terrassen an den Hang, der Übergang zur Landschaft ist fließend, die Aussicht auf den See einmalig. Ab dem 28. Juni 2024 bietet das Resort seinen Gästen 99 Zimmer und Suiten, jeweils mit eigenem Garten oder Balkon und weitem Blick auf das glitzernde Blau oder ins üppige Grün der Umgebung.

Ein 1.900 Quadratmeter großer Spa-Bereich verspricht mit mehreren Pools Badevergnügen und Entspannung auch in der kühleren Jahreszeit. Das Restaurant, ein Bistro und zwei Bars feiern die italienische Genusskultur. Auf einem Fußweg erreichen die Gäste in nur 15 Minuten gepflegte Kieselstrände und die lebhafte Seepromenade mit ihren Cafés und Boutiquen sowie die idyllische Altstadt von Salò. arosahotels.de