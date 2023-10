Die Kampagne wirbt jedes Jahr im Oktober in mehr als 70 Ländern durch gezielte Aktionen, wie die pinke Beleuchtung von Landmarks, und die symbolische pinkfarbene Schleife für mehr Bewusstsein für die Krankheit und ihre Heilungschancen durch Früherkennung.

Seit 1992 wurden im Rahmen der Brustkrebs-Kampagne weltweit bereits mehr als 118 Millionen US-Dollar an Spenden generiert und an Hilfs- und Aufklärungsprojekte weitergegeben. Mehr als 93 Millionen Dollar davon konnten durch die 1993 ebenfalls von Evelyn H. Lauder initiierte Breast Cancer Research Foundation (BCRF) an profilierte Krebsforscher und ihre Projekte vergeben werden.

Zusätzliche Spenden werden auch durch limitierte Editionen von Produkten der Estée Lauder Companies-Marken Aveda, Bobbi Brown, Clinique, Estée Lauder, La Mer, Origins oder Jo Malone London erzielt, die im Oktober weltweit online und an den Countern der Marken verkauft werden. Durch Produktverkauf und Aktionen konnten in Deutschland im Oktober 2022 insgesamt 45.000 Euro an Spenden erzielt werden, die an die gemeinnützigen Organisationen Brustkrebs Deutschland e.V., DKMS LIFE und yeswecan!cer vergeben wurden. ELCompanies.com/BreastCancerCampaign