In den Orient entführte Abenteuer Schriftsteller Karl May seine Leser oft und gern. Oder nach Mexiko. Doch auch in die Sächsische Schweiz. Und zwar in das Hotel an der Therme Elbresidenz in Bad Schandau. Hier hat May, einer der meist gelesenen deutschsprachigen Schriftsteller überhaupt, einen ganz besonderen Platz bekommen: die Bibliothek im Erdgeschoss. Hinter gemütlichen Lesesesseln reihen sich von „Winnetou“ bis „Der Schatz im Silbersee“ seine Bücher en masse aneinander, teils als seltene Originalausgaben. Ein Hauch von Abenteuer also – und beliebt bei den Gästen im Hotel.

Mit Bahn und Schiff ins Hotel

Wer als Urlauber selbst auf AbenteuerTour gehen möchte, allerdings etwas gemütlicher, der hat an diesem schönen Flecken im Elbtal alle Möglichkeiten. Denn schon die Anreise ist ein Erlebnis – am besten nehmen Sie den Zug. Von Hamburg fährt der ICE bis Dresden und dort weiter durch das beeindruckende Elbsandsteingebirge – immer am Fluss entlang. In Bad Schandau ausgestiegen, geht es mit der Fähre des Nahverkehrs auf die andere Seite – und gleich hinter dem Elbkai-Anleger liegt die Elbresidenz, fast wie ein riesiges Schiff.

Der kürzeste Weg hinein in die Lobby führt nicht durch den Haupteingang an der Rückseite über den Marktplatz der Kleinstadt. Sondern gleich über die Terrasse, in der sich – solange die Sonne wärmt – Cafégäste entspannen und am Abend das Restaurant des Hauses Urlauber bewirtet. Wer die langen Gänge des Hotels auf dem Weg zu seinem Zimmer – gut 200 gibt es, teils als Suiten, teils mit kleinen Austritten – beschreitet, merkt hin und wieder Höhenunterschiede. „Eigentlich besteht das Hotel aus mehreren verbundenen Einzelgebäuden“, erklärt Ines Kretzschmar, die sich im Haus um Veranstaltungen kümmert.

Die ganze Fassade des Ensembles steht unter Denkmalschutz, bettet sich in die faszinierende Natur der Sächsischen Schweiz ein. 2007 öffnete das Hotel seine Pforten – an bester Lage im beschaulichen Kurort. Doch der Platz so nahe an der Elbe ist nicht nur Glück, wie das verheerende Hochwasser nur ein paar Jahre später zeigen sollte. Weil große Teile des Hotels – ebenso wie halb Bad Schandau – unter Wasser standen, musste der Betrieb eingestellt werden. Erst 2016 ging es weiter, umgebaut mit Schutzanlagen für einen Millionenbetrag. Droht neue Flut, können nun zum Beispiel große Teile der Küche schnell demontiert und abtransportiert werden. Zudem helfen Pumpen, Schaden möglichst gering zu halten.

Von diesen Herausforderungen hinter den Kulissen bekommen Gäste nur wenig mit. Ganz oben unterm Dach haben sie sowieso den besten Platz – die Elbe fließt in sicherer Entfernung. Dort liegt das Wellnessareal mit seinem großen Schwimmbecken, den Saunen, diversen Massageräumen und einer Aussichtsterrasse. Der Panoramablick über die Sächsische Schweiz ist einfach herrlich. Und hätte vielleicht – wer weiß das schon genau – auch Karl May zu Anekdoten inspiriert. Kein Wunder, dass Promis diesen charmanten Ort so mögen: Tom Hanks war da, Jürgen Vogel, Kate Winslet – an der Cocktailbar Rio Xingù (benannt nach einem Nebenfluss des Amazonas) hängen ihre Konterfeis in Überlebensgröße.

HOTEL AN DER THERME ELBRESIDENZ

Die Bundesstraße 172 führt direkt durch Bad Schandau. Von Dresden ist es mit dem Auto gut eine Stunde, mit der Regionalbahn ebenso.

www.toskanaworld.net

Das komplette Special über Dresden inklusive Hotel- und Reisetipps wurde in SPA inside 6/2020 veröffentlicht – die auch als E-Paper erhältlich ist!