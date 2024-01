Ganzheitlichkeit ist der Schlüssel zu einem gesunden und glücklichen Leben. Zwischen digitaler Individualisierung, der Sehnsucht nach Natur und ursprünglichen Heilmethoden sucht (und findet) jeder für sich seine ganz persönliche Antwort.

Fitness und Sport gehören für über ein Drittel der Deutschen (36,3 Prozent) unverzichtbar zum Leben dazu, so eine 2023 durch das Marktforschungsinstitut Civey für die Trisport AG (Kettler Sport) durchgeführte Umfrage. Rund 30 Prozent der erwachsenen Deutschen – und insbesondere die 18- bis 39-Jährigen – trainieren am liebsten zu Hause. 39 Prozent aller über 18-Jährigen besitzen eines oder mehrere Geräte für ein Workout zu Hause.

Schneeflocken segeln an diesem Dezembermorgen aus dem grauen Himmel. Es ist kalt, Winter eben. Das Wasser des Sees ist grau, die Köpfe der Enten darin ebenso. Mittendrin leuchten zwei knallige Farbpunkte … Es sind die bunten Pudelmützen zweier Eisschwimmer, die sich hier im eisigen Wasser einen Energieschub à la Wim Hoff abholen – Immunsystem hochfahren, die volle Dosis Glückshormone. Baden in Temperaturen weit unter der Gürtellinie floriert, seine gesundheitlichen Benefits sind belegt und beleuchtet. Aber die Frage ist eine andere: Scheinbar verlassen immer mehr Menschen ihre Komfortzone, um gesund und fit zu bleiben. Keineswegs nur beim Schwimmen. Joggen war gestern, heute ist ein Marathon das Ziel. Wird Fitness mit der Digitalisierung zu einem identitätsstiftenden Narrativ, das höher, weiter, schneller beinhalten muss? Schließlich sprechen wir hier nicht über Leistungssportler, sondern die gängige Routine, die Menschen regelmäßig in ihren Alltag zu bringen gewillt sind.

An die eigenen Grenzen und über sie hinaus zu gehen ist in einer Zeit, in der Individualität das Orchester des Lebens dirigiert und Social Media jedem noch so kleinen Erfolg und Abenteuer eine digitale Bühne bietet, offensichtlich en vogue. Das ganzheitliche Yoga Retreat gerne im Dschungel von Costa Rica, die strenge vierwöchige Ayurveda-Kur in Indien – und wir kommen wieder wie neu geboren zurück vom anderen Ende der Welt.

Ganzheitlich

Fitness bedeutet längst nicht mehr nur Sport. Gesundheit und Wohlbefinden werden immer ganzheitlicher betrachtet. Mentale Gesundheit, Balance und Resilienz rücken in den Fokus, um uns auch seelisch für die Anforderungen des Alltags fit zu machen. Gleichzeitig pushen Tracking Apps und digitale Angebote zu immer neuen individuellen Bestleistungen. Beide Trends haben dabei eins gemeinsam: Sie schwingen sich auf zu neuen digitalen Höhenflügen. Dem gegenüber steht die Rückbesinnung auf das jahrtausendealte Wissen um einen gesunden Geist in einem gesunden Körper und die Verbindung mit der Natur. Ayurveda und traditionelle chinesische Medizin, Schlaftherapie und ein Bewusstsein für gesunde Ernährung gehören zu den Basics.

Trend: E-Fitness E-Fitness liegt voll im Trend, die Auswahl an Tracking Apps, digitalen Workout-Angeboten aber auch Ernährungs- und Wellness Apps ist riesig und von bald keinem Smartphone mehr wegzudenken. Auch das Thema Virtual Reality rutscht im Ranking der Megatrends unaufhaltsam weiter nach oben. Jüngste Entwicklungen auf dem amerikanischen Markt befeuern den Hype weiter. Durch die Verschmelzung der realen Umgebung mit einer computergenerierten Welt soll das Mixed-Reality-Training (MR) schon bald zum Nonplusultra des immersiven Trainings werden. (Global Wellness Summit)

Peloton

Trend: Schlafen Schlaf ist eines der mächtigsten Werkzeuge für unsere Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Dennoch leiden viele Menschen unter Schlafproblemen. Neueste Forschungen haben einen oft übersehenen Faktor aufgedeckt: die Körpertemperatur während des Schlafes. Fällt unser Körper aus dieser sogenannten idealen klimatischen Komfortzone, leidet unsere Schlafqualität. Dagsmejan Sleepwear kombiniert feinste natürliche Fasern und eine patentierte, umweltfreundliche Technologie für optimale Klimaregulation und besten Schlaf. www.dagsmejan.de

Schlafbrille

Individualität an beiden Enden der Trendskala

Auf der anderen Seite der Fitness-Skala, die an beiden Polen von den Megatrends Individualisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit überschrieben wird, ist es die mentale Gesundheit, die stille Einkehr und Besinnung auf das Wesentliche, die den Menschen immer wichtiger wird. Innere Balance und Resilienz haben spätestens seit Corona Hochkonjunktur. Wissenschaftler wie der deutsche Zukunftsforscher Matthias Horx attestieren einen Wandel in den Köpfen der Menschen. Werte wie psychische Stabilität und mentale Gesundheit gewinnen – vor allen Dingen im Kontext mit Natur und Nachhaltigkeit – immer mehr an Bedeutung.

Spätestens in der Pandemie haben die Menschen gelernt, aus der Not eine Tugend zu machen und die Vorteile des Trainings in den heimischen vier Wänden entdeckt. Digital, individuell, kostengünstig – der Fantasie sind kaum noch Grenzen gesetzt. Egal, ob es um intensive Cardio, HIIT-Einheiten oder Tai Chi für Anfänger geht. Sportlerinnen und Sportler wollen ihr Training an ihre eigenen Bedürfnisse anpassen und dabei Spaß haben. Sie nutzen innovative Technologien, um sich noch effektiver zu betätigen. E-Fitness lautet die Überschrift des Trends, der sich bereits seit Jahren ankündigt, aber nun weltweit mit Vollgas auf der Überholspur unterwegs ist.

Die Erfolgsgeschichte von Peloton gehört zu dieser Entwicklung. Bekannt geworden durch intensive Spinning Sessions auf dem Home-Fahrrad, bieten die zugehörige App und verschiedene Abo-Modelle längst das ultimative Fitnesserlebnis.Ein weiterer neuer Trend aus den USA stellt die Mobilität in den Fokus. Core Power und neue Beweglichkeit werden durch regelmäßiges Training mit dem Mobility Stick verbessert. Die Core Muskeln werden gestärkt, die Haltung stabilisiert und sichtlich verbessert. Vor allem Menschen, die einer sitzenden Tätigkeit nachgehen, drohen bei wiederkehrender und einseitiger Belastung Fehlhaltungen – Rückenschmerzen sind vorprogrammiert, der Bewegungsradius verkleinert sich. Das neue Stick-Mobility-Workout soll Abhilfe schaffen. Die Sticks gibt es in vier Längen für unterschiedlichen Übungsformen (ab 49,90 € bei Perform Better).

Trend: Mental Health Immer häufiger haben Menschen mit psychischen und mentalen Probleme zu kämpfen. Ängste, Zwänge und Depressionen nehmen zu. Mehr als 44 Milliarden Euro pro Jahr werden in Deutschland für die Behandlung psychischer Erkrankungen ausgegeben – Tendenz steigend. Der Begriff „Mental Health“ wurde zuerst von der Weltgesundheitsorganisation WHO definiert. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem auch präventive und positiv formulierte Ziele für die psychische Gesundheit. Im aktuellen Verständnis eines gesunden Lebensstils spielt Mental Health seit einigen Jahren eine immer größere Rolle.

Traditionen

Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) ist aufgrund ihres ganzheitlichen Ansatzes genauso gefragt, wie die ayurvedische Gesundslehre

Ganzheitlichkeit ist das Ziel

Den Ansatz der Ganzheitlichkeit auf die persönlichen Bedürfnisse runterzurechnen und damit eine nie dagewesene Individualität und Effektivität in das Thema Fitness und Gesundheit zu bringen, ist das Ziel. Dazu gehört auch gesunder Schlaf. Von innovativen Schlafbrillen, Zirbendecken, die den Herzschlag beruhigen bis zu High-Tech Schlafkleidung für eine perfekte Temperaturregulierung, wird das Thema Schlafen zum zentralen Bio-Hack für einen ausgeruhten, erfolgreichen Alltag. Das verknüpft mit zum Teil jahrtausendealte Weisheiten aus Fernost wie TCM, die ayurvedische 5-Elemente-Küche, Meditation und naturnahe Erlebnisse wie Waldbaden gehören immer selbstverständlicher zu einer modernen Leben.

Trend: Ernährung Plant-based und Superfoods: Vegan, vegetarisch, flexitarisch – eine pflanzenbasierte Ernährung gehört für immer mehr Menschen zu einem gesunden Lifestyle und ökologischen Statement. Überhaupt ist eine bewusste Ernährung heute ebenso identitätsstiftend wie instagram-fähig. In voller Fahrt sind nach wie vor die Trends rund um Superfoods, Smoothies und ayurvedische Ernährung. Nie war die Auswahl an Rezepten und zur Verfügung stehenden Zutaten größer. Aber auch hier gilt: Individualität und Optimierung sind Trumpf. Dazu gehören, vermehrt auch in Deutschland, hochwertige Nahrungsergänzungsmittel.

Trend: Waldbaden Der Wald beruhigt und vitalisiert. Waldbaden vereint körperliche Fitness und seelische Balance. Den Wald mit allen Sinnen zu erleben soll Stress abbauen und gegen viele chronische Erkrankungen helfen. In Japan entstand Waldbaden bereits in den 1980er-Jahren. Inzwischen hat sich „Shinrin Yoku“, so der japanische Name, zu einer Gesundheitsmethode entwickelt, zu der auch die Berliner Charité seit 2022 forscht. Studien belegen Effekte auf das körperliche und psychische Wohlergehen.

Barfuß

Voll im Trend: Barfußlaufen stärkt Immunsystem und Muskulatur

Stefanie Stüting

